Lấy ý kiến dự án Luật Đất đai (sửa đổi) để báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có Văn bản số 8069/BNNMT-QLĐĐ gửi các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội và tổ chức liên quan, đề nghị góp ý đối với hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi), nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình Chính phủ và Quốc hội theo Chương trình lập pháp năm 2026.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc lấy ý kiến lần này được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 07/2026/UBTVQH16 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026, bổ sung dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật để trình Quốc hội xem xét.

Trước đó, ngày 15/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đã trình Chính phủ hồ sơ chính sách của dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ngày 18/7, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 189/NQ-CP thông qua đề xuất 7 nhóm chính sách của dự án luật. Trên cơ sở các chính sách được thông qua, bộ đã khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật để gửi lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, tổ chức liên quan nghiên cứu, góp ý toàn bộ hồ sơ dự án luật và gửi ý kiến về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 24/7/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ dự án Luật Đất đai (sửa đổi) xin ý kiến gồm 6 tài liệu: Dự thảo tờ trình; dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) thể chế bước đầu các chính sách đã được Chính phủ thông qua; báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; báo cáo rà soát các chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan; báo cáo đánh giá tác động về thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp, chuyển đổi số, bình đẳng giới, chính sách dân tộc; bản so sánh dự thảo Luật với Luật Đất đai hiện hành.

Hiện nay, dự án luật đang tập trung vào 7 nhóm chính sách lớn gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tài chính đất đai và giá đất; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, chế độ sử dụng đất; cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý đất đai; thanh tra, kiểm tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Đáng chú ý, ở nhóm chính sách về tài chính đất đai và giá đất, dự thảo dự án Luật Đất đai (sửa đổi) hướng tới hoàn thiện thể chế quản lý đất đai theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa đất đai trở thành nguồn lực chiến lược, lợi thế cạnh tranh và động lực phát triển đất nước; đồng thời, quản lý đất đai chặt chẽ, minh bạch, công bằng, bền vững.

Đặc biệt, định hướng sửa đổi chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, xây dựng nền quản trị đất đai hiện đại, đồng bộ, công khai, minh bạch, vận hành trên nền tảng số và dữ liệu số./.

Nhiều điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính về đất đai từ ngày 31/8/2026 Nghị định 281/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định mới về nguyên tắc xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, xác định số lợi bất hợp pháp và tăng mạnh thẩm quyền xử phạt.