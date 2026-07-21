Đà Nẵng hoàn thành tháo gỡ gần 2.000 dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực đất đai

Ngày 21/7, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ra thông cáo về việc hoàn thành xử lý đối với 1.985 trên tổng số 2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%. Đặc biệt, đối với nhóm dự án và khu đất áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Quốc hội, thành phố đã giải quyết xong 206 trên tổng số 354 dự án thuộc diện cần tập trung tháo gỡ, đạt tỷ lệ 58,2%.

Thông tin cho biết nhiều dự án trọng điểm có quy mô lớn đã từng bước được tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng nêu các trường hợp cụ thể như Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú hiện đã được hoàn thành rà soát pháp lý để tiếp tục giao đất và điều chỉnh chủ trương đầu tư. Bên cạnh đó, các dự án như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu đô thị Quốc tế Đa Phước cũng ghi nhận những kết quả khả quan, củng cố vững chắc niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Thành tựu này xuất phát từ việc triển khai quyết liệt các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn đối với các dự án tồn đọng. Ngay sau khi Trung ương ban hành quy định, thành phố đã ban hành 03 Quyết định công bố danh mục dự án cần tháo gỡ và cụ thể hóa lộ trình thực hiện, không để chính sách chậm đi vào thực tiễn.

Cầu Trần Thị Lý, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Chủ trương của thành phố khá rõ ràng, tuy nhiên quá trình thực hiện thực tế vẫn gặp không ít lực cản. Những nguyên nhân chính bao gồm hồ sơ lưu trữ phân tán qua nhiều thời kỳ và dự án bị điều chỉnh quy hoạch nhiều lần dẫn đến khó khăn trong xác định nghĩa vụ tài chính. Bên cạnh đó, sự thay đổi của các văn bản pháp luật và việc thiếu hụt các đơn vị tư vấn định giá đất cũng làm chậm tiến độ giải quyết chung.

Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vẫn giữ vững quan điểm quản lý nhất quán là không né tránh và không để lãng phí nguồn lực. Chính quyền cam kết đồng hành tháo gỡ vướng mắc nhưng tuyệt đối không hợp thức hóa sai phạm, không xử lý trái quy định và không làm thất thoát tài sản nhà nước. Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, thành phố sẽ kịp thời tổng hợp hồ sơ và kiến nghị Trung ương xem xét.

Để thúc đẩy tiến độ, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 05 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung triển khai nhiệm vụ. Thành phố kiên quyết yêu cầu từng cơ quan phải nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, tuyệt đối không để hồ sơ chậm trễ do tình trạng né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Hai bên bờ sông Hàn, khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, các cơ quan chức năng được yêu cầu thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ", bao gồm: rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn giải quyết, rõ kết quả xử lý, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền. Việc kiểm tra, đánh giá kết quả sẽ được tiến hành thường xuyên để chấn chỉnh kịp thời các cá nhân, đơn vị thiếu tinh thần phối hợp.

Trong thời gian tới, chính quyền cam kết duy trì đối thoại trực tiếp theo từng nhóm dự án để lắng nghe và hướng dẫn thủ tục cụ thể. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị các nhà đầu tư chủ động cung cấp hồ sơ minh bạch, hoàn thành nghĩa vụ tài chính và cam kết triển khai dự án đúng lộ trình sau khi các vướng mắc được tháo gỡ hoàn toàn../.