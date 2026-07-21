Giá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran

Giá dầu giảm hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 21/7. Thị trường đang giằng co giữa một bên là thông tin về các nỗ lực hòa giải giữa Mỹ và Iran, với một bên là làn sóng hoạt động quân sự mới từ cả hai phía cùng đe dọa phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia của lực lượng Houthi tại Yemen.

Vào lúc 15 giờ 15 ngày 21/7 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm 1,21 USD, hay 1,4%, xuống 88,01 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 94 xu Mỹ, hay 1,1%, xuống 82,29 USD/thùng.

Các chuyên gia phân tích tại ngân hàng ING cho biết hiện đã xuất hiện một số hy vọng về việc hạ nhiệt căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Có nhiều thông tin cho thấy các bên trung gian đang đề xuất một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày, qua đó có thể giúp bản ghi nhớ mà hai bên đạt được vào tháng 6 quay trở lại đúng quỹ đạo.

Nỗ lực ngoại giao nói trên diễn ra ngay sau khi Mỹ tiếp tục tiến hành hoạt động quân sự nhằm vào các thành phố của Iran, còn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran tiến hành đáp trả vào các cơ sở quân sự của Mỹ trong khu vực.

Nhận định về tình hình này, hãng nghiên cứu SEB Research cho rằng nếu nhìn nhận một cách lạc quan, có thể coi các hoạt động quân sự mới nhất của Mỹ là nỗ lực cuối cùng nhằm củng cố vị thế trên bàn đàm phán trước khi đạt được giải pháp thỏa hiệp và mở cửa trở lại eo biển Hormuz.

Dù vậy, tổ chức này cảnh báo sự bế tắc giữa hai bên vẫn có nguy cơ kéo dài, kéo theo đó là sự bất ổn của dòng chảy năng lượng, giá dầu tăng cao và khả năng tái diễn các cuộc tấn công.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Houthi tại Yemen ngày 20/7 tuyên bố sẽ phong tỏa đường biển đối với Saudi Arabia.

Động thái này có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đồng thời gia tăng mối đe dọa tới thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu vượt ra ngoài phạm vi Vùng Vịnh./.

Vì sao giá dầu chưa tăng đột biến dù xung đột tại Trung Đông leo thang? Dù xung đột tại Trung Đông kéo dài qua nhiều tháng, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn duy trì sự ổn định nhờ nhu cầu từ Trung Quốc giảm, nguồn cung từ Mỹ tăng và các nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược.

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