Giá vàng giảm khi căng thẳng Trung Đông thổi bùng nỗi lo lãi suất

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong phiên 20/7, khi những diễn biến leo thang trong xung đột Mỹ-Iran đẩy giá năng lượng lên cao và làm mờ triển vọng về lãi suất tại Mỹ.

Theo đó, vào lúc 1 giờ 50 phút ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,2% xuống 4.007,91 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 8/2026 cũng chốt phiên giảm nhẹ 0,1% ở mức 4.015,90 USD/ounce.

Yếu tố chính chi phối thị trường trong phiên này là tình hình địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khi căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục leo thang.

Những diễn biến đó đã đẩy giá dầu Brent lên mức cao nhất trong hơn một tháng, làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.

Các chuyên gia phân tích tại công ty môi giới đầu tư High Ridge Futures nhận định rằng giá năng lượng leo thang đang là tâm điểm chú ý.

Sự tái leo thang căng thẳng tại Trung Đông làm dấy lên lo ngại rằng dữ liệu lạm phát hạ nhiệt của tuần trước có thể không đủ để ngăn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm nay.

Đồng quan điểm, bà Beth Hammack, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, cũng cho rằng lãi suất có thể cần phải tăng thêm để đẩy lùi tình trạng lạm phát dai dẳng.

Những nhận định này đang tạo ra các cuộc tranh luận gay gắt trước thềm cuộc họp tiếp theo của Fed, đồng thời làm dấy lên khả năng xuất hiện các ý kiến trái chiều trong cuộc họp thứ hai của tân Chủ tịch Kevin Warsh trên cương vị người đứng đầu ngân hàng trung ương.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 1,2% lên 56,55 USD/ounce. Giá bạch kim tăng nhẹ 0,1% lên 1.592,86 USD/ounce.

Tại Việt Nam, khép phiên 20/7, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 143,00-146,00 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Thị trường vàng và bài học từ những "cơn sốt" đầu tư theo phong trào Đà giảm mạnh của giá vàng sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử không chỉ khiến nhiều nhà đầu tư thua lỗ nặng mà còn phản ánh những rủi ro khi quyết định mua-bán bị chi phối bởi kỳ vọng và tâm lý đám đông.