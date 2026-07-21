Chờ đợi báo cáo tài chính đầu tiên của SpaceX với tư cách công ty đại chúng

Công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo SpaceX ngày 20/7 thông báo trên trang web dành cho nhà đầu tư rằng công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý đầu tiên với tư cách là một công ty đại chúng vào ngày 4/8 tới.

Theo kế hoạch, tập đoàn do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo – hiện đang giao dịch trên sàn Nasdaq với mã niêm yết SPCX – sẽ công bố kết quả kinh doanh quý II (kết thúc vào ngày 30/6) vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 4/8 giờ GMT, sau khi thị trường đóng cửa (tức 4 giờ 30 phút sáng ngày 5/8 theo giờ Việt Nam).

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh giá cổ phiếu của SpaceX đã giảm xuống dưới mức giá phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).

Trước đó, SpaceX đã tiến hành IPO vào ngày 12/6 với mức giá 135 USD/cổ phiếu. Giá cổ phiếu này từng có thời điểm vọt lên mức đỉnh 225,64 USD, nâng định giá của công ty vượt mốc 2.600 tỷ USD.

Tuy nhiên, thị giá của SPCX sau đó đã sụt giảm mạnh, đóng cửa phiên 20/7 ở mức 119,85 USD – giảm hơn 45% so với mức đỉnh sau IPO.

Đáng chú ý, đợt công bố báo cáo tài chính sắp tới là thời điểm hết hạn hạn chế giao dịch đợt một đối với cổ đông nội bộ, cho phép các cổ đông này bán ra lượng cổ phiếu bị phong tỏa kể từ IPO.

Điều này được dự báo có thể gia tăng áp lực giảm giá lên cổ phiếu SpaceX nếu các cổ đông quyết định xả hàng.

Theo hồ sơ IPO, SpaceX đã ghi nhận khoản lỗ 4,3 tỷ USD trong năm ngoái, và giới phân tích nhận định công ty này khó có thể sớm đạt được lợi nhuận.

SpaceX đặt mục tiêu dài hạn là phát triển các trung tâm dữ liệu ngoài không gian. Hiện tại, công ty hoạt động với ba mảng kinh doanh chính: mảng phóng và không gian, dịch vụ Internet vệ tinh Starlink, cùng bộ phận trí tuệ nhân tạo (bao gồm chatbot Grok và nền tảng mạng xã hội X).

Hồ sơ IPO của SpaceX cho biết Starlink – mảng kinh doanh duy nhất duy trì được lợi nhuận ổn định-đã đạt 10,3 triệu thuê bao tính đến quý 1, với doanh thu tăng trưởng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, mảng AI lại chịu các khoản lỗ nặng nề trong năm qua do chi phí đầu tư đắt đỏ cho các trung tâm dữ liệu./.

Giá trị thị trường của SpaceX mất hơn 1.000 tỷ USD so với mức đỉnh Giá cổ phiếu của SpaceX có thời điểm giảm tới 6,9% xuống 122,12 USD trong phiên 17/7 trên các sàn giao dịch Mỹ, sau quyết định của công ty về việc hủy bỏ vụ phóng tên lửa Starship do sự cố động cơ.

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