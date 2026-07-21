Giá dầu thô tăng hơn 1% sau các diễn biến mới tại Trung Đông

Giá dầu thô thế giới bật tăng hơn 1% trong phiên 20/7, khi những kỳ vọng về việc nối lại đàm phán hòa bình giữa phía Mỹ và phía Iran đã giúp xoa dịu mối lo ngại về nguy cơ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, tình trạng lưu lượng giao thông sụt giảm nghiêm trọng tại eo biển Hormuz cùng hàng loạt sự cố tấn công tàu chở dầu mới đây tiếp tục là những yếu tố tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho thị trường năng lượng.

Theo đó, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 1,12 USD (tương đương 1,3%) và chốt phiên ở mức 89,22 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 74 xu (0,9%) lên mức 83,23 USD/thùng. Trước đó trong cùng phiên, cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đều có lúc chạm mức cao nhất trong hơn một tháng qua.

Về tiến trình ngoại giao, các nguồn tin cho biết bên trung gian đã gửi tới phía Iran đề xuất ngừng bắn kéo dài 10 ngày nhằm tìm cách khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng trước.

Giới chuyên gia phân tích nhận định viễn cảnh nối lại đàm phán đã phần nào giải tỏa sức ép tâm lý về sự đứt gãy nguồn cung toàn diện qua khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, rủi ro địa chính trị lại xuất hiện tại một mặt trận mới khi lực lượng Houthi tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia.

Các nhà phân tích tại công ty nghiên cứu Rystad Energy cảnh báo nếu lệnh ngừng bắn không được hiện thực hóa và sự uy hiếp trên Biển Đỏ leo thang, khoảng 2,5 triệu thùng dầu/ngày của Saudi Arabia sẽ gặp rủi ro, đe dọa đẩy giá dầu thô tăng cao.

Trên thực địa, lưu lượng tàu thuyền qua Eo biển Hormuz hiện đã sụt giảm về mức một con số. Căng thẳng hàng hải leo thang khi hai tàu của công ty vận tải biển Dynacom Tankers bị tấn công ngoài khơi Oman, trong khi lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cũng xác nhận hai tàu chở dầu khác bị nổ và bất động do đi vào tuyến đường không an toàn.

Mặc dù vậy, đà tăng của giá "vàng đen" phần nào bị kìm hãm bởi lượng dầu thô đang trôi nổi trên biển đạt mức kỷ lục.

Các nhà phân tích tại hãng dữ liệu Kpler ước tính có khoảng 1,35 tỷ thùng dầu đang lưu kho trên các tàu chở hàng, tạo ra một nguồn cung dự phòng khổng lồ giúp hạn chế các cú sốc giá cực đoan./.

Thương mại phi dầu mỏ của UAE tăng trưởng bất chấp căng thẳng khu vực Bất chấp căng thẳng khu vực kéo dài, kim ngạch thương mại phi dầu mỏ của UAE đạt tới 517 tỷ USD 6 tháng đầu năm 2026, tăng 13% so với cùng kỳ, theo đó, Trung Quốc tiếp tục là đối tác lớn nhất của UAE.