Giá vàng thế giới tăng hơn 1% nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran

Giá vàng thế giới tăng hơn 1% trong phiên chiều 21/7 khi giới đầu tư kỳ vọng căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ hạ nhiệt nhờ các nỗ lực ngoại giao. Triển vọng này cũng khiến giá dầu giảm, qua đó làm dịu bớt nỗi lo lạm phát và ảnh hưởng đến định hướng lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 21/7 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay tăng 1,6% lên 4.071,59 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn tháng 8/2026 của Mỹ cũng tăng 1,5%, lên 4.076 USD/ounce.

Theo ông Ilya Spivak, Trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu của Tastylive, giá vàng dường như đã ổn định quanh mốc 4.000 USD/ounce và có thể tiếp tục đi lên. Ông cho rằng tình hình Trung Đông vẫn ảnh hưởng đến thị trường, nhưng giới đầu tư hiện bình tĩnh hơn trước mỗi thông tin mới.

Giới đầu tư vẫn cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần tới. Tuy vậy, theo công cụ FedWatch của CME, thị trường vẫn đặt khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 ở mức 64%.

Trụ sở Cục Dữ trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay tăng 4,5% lên 58,96 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,3% lên 1.630,21 USD/ounce và giá palladium tăng 2,8% lên 1.288,02 USD/ounce.

Tại Việt Nam, vào lúc 15 giờ 52 ngày 21/7, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 143,40-146,40 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Triển vọng giá vàng vẫn chịu sức ép từ lãi suất và căng thẳng Trung Đông Căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng mạnh và kỳ vọng Fed chưa sớm hạ lãi suất phủ bóng lên triển vọng của kim loại quý, khiến giới đầu tư tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế, địa chính trị.