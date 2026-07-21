GDP Việt Nam có thể đạt hai con số nhờ động lực tăng trưởng bền vững

Theo tờ The Star (Malaysia) và trang hubbis.com (Hong Kong, Trung Quốc), Ngân hàng Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2026 lên 9,5% và tiếp tục tăng lên 11% vào năm 2027.

Động thái điều chỉnh này phản ánh đánh giá tích cực về đà phục hồi và tăng trưởng của nền kinh tế.

Ngân hàng Standard Chartered chỉ ra các yếu tố tạo nên tăng trưởng của Việt Nam gồm ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng tốt; khu vực dịch vụ tiếp tục mở rộng, hoạt động đầu tư duy trì tích cực; chính sách hỗ trợ tăng trưởng của chính phủ phát huy hiệu quả. Đây được xem là những động lực giúp kinh tế Việt Nam duy trì sức chống chịu trong nửa đầu năm 2026.

Chuyên gia kinh tế cấp cao của Standard Chartered phụ trách Việt Nam và Thái Lan, ông Tim Leelahaphan, đánh giá: “Nền kinh tế Việt Nam duy trì bền bỉ nửa đầu năm 2026, được hỗ trợ bởi tốc độ tăng trưởng vượt kỳ vọng trên các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ và đầu tư, cùng với sự hỗ trợ liên tục từ chính sách kinh tế."

Hubbis.com nhấn mạnh các yếu tố tiếp tục củng cố đà tăng trưởng của kinh tế Việt Nam nửa sau năm 2026 gồm nhu cầu trong nước tiếp tục cải thiện, đầu tư vào hạ tầng và năng lực sản xuất được duy trì và quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra, góp phần hình thành mô hình tăng trưởng cân bằng, có khả năng chống chịu tốt hơn, hỗ trợ các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam.

Chuyên gia Tim Leelahaphan khẳng định: “Nhu cầu nội địa mạnh mẽ, đầu tư liên tục vào cơ sở hạ tầng và năng lực sản xuất, cùng với quá trình chuyển đổi kinh tế đang diễn ra, giúp tạo ra một mô hình tăng trưởng cân bằng và bền vững hơn, có thể hỗ trợ tham vọng phát triển dài hạn của Việt Nam."

Trong khi đó, tờ The Star đề cập yếu tố lạm phát được kiểm soát tốt hơn. Standard Chartered đã hạ dự báo lạm phát xuống 4,4% trong năm 2026 và 3,3% vào năm 2027, tạo dư địa thuận lợi cho tăng trưởng. Trong khi đó, chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng.

Standard Chartered dự báo lãi suất điều hành sẽ được giữ nguyên. Mục tiêu là cân bằng giữa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiểm soát lạm phát, thể hiện định hướng điều hành ổn định của Việt Nam.

Ngân hàng Standard Chartered đánh giá Việt Nam bước vào nửa cuối năm 2026 "từ một vị thế vững chắc," nhờ các nền tảng kinh tế trong nước tiếp tục được củng cố, nhưng vẫn cần theo dõi những rủi ro từ bên ngoài do kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn và áp lực lạm phát khó dự báo./.

HSBC: Đà tăng trưởng kinh tế Việt Nam vững, chờ “tăng tốc” cuối năm Chuyên gia HSBC đánh giá nửa cuối 2026, kinh tế Việt Nam đối mặt với thử thách kiểm soát lạm phát, tỷ giá, nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội tăng trưởng và nâng hạng thị trường.

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