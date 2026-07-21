Trump Media sáp nhập với công ty hạt nhân TAE Technologies

Công ty Trump Media-Technology của Tổng thống Trump đã đồng ý sáp nhập với công ty năng lượng hạt nhân TAE Technologies để thành lập một thực thể mới trị giá 6 tỷ USD.

Thỏa thuận này cho phép TAE Technologies tiếp cận thị trường đại chúng và nhận được khoản tiền mặt cần thiết lên tới 300 triệu USD từ Trump Media.

Quỹ tín thác của gia đình Tổng thống Trump, hiện là bên hưởng lợi duy nhất sở hữu 41% cổ phần của Trump Media, sẽ tiếp tục nắm giữ lợi ích lớn trong doanh nghiệp hợp nhất này. Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2026.

Đứng sau thúc đẩy thương vụ là CEO Mark Angelo của công ty đầu tư Yorkville Advisors có trụ sở tại New Jersey. Yorkville Advisors hiện là cổ đông lớn thứ ba của Trump Media với số cổ phần trị giá khoảng 70 triệu USD. Sau khi thương vụ hoàn tất, công ty này sẽ nhận được khoản phí tương đương 6 triệu cổ phiếu, trị giá hơn 50 triệu USD.

Quyết định sáp nhập diễn ra trong bối cảnh Trump Media đang gặp nhiều khó khăn về tài chính. Cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 80% giá trị kể từ mức đỉnh vào tháng 3/2024, khiến vốn hóa bốc hơi hơn 6 tỷ USD.

Trong quý 1/2025, công ty báo cáo khoản lỗ ròng 406 triệu USD, chủ yếu do giá bitcoin sụt giảm. Doanh thu của doanh nghiệp truyền thông này trong cùng giai đoạn cũng ở mức thấp, đạt dưới 1 triệu USD.

Sự thay đổi chiến lược tại Trump Media đi kèm với những biến động lớn về cấu trúc nhân sự cấp cao. Vào tháng 4/2026, CEO Devin Nunes đã từ chức sau khi các cố vấn Nhà Trắng nhận định tập đoàn đang rơi vào tình trạng hoạt động trì trệ.

Ngay sau đó, cựu lãnh đạo truyền thông Kevin McGurn đã tiếp quản vị trí CEO tạm thời tại Trump Media để chèo lái công ty, trong khi Boris Epshteyn - luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump - đảm nhiệm vai trò đứng đầu Hội đồng quản trị.

Tuy nhiên, các thương vụ kinh doanh mới của tập đoàn đang đối mặt với sự giám sát gắt gao từ giới chức Mỹ do những lo ngại về tính minh bạch.

Tháng trước, Thượng nghị sĩ Ron Wyden (bang Oregon) đã gửi thư yêu cầu làm rõ mối liên hệ giữa quỹ đầu tư Yorkville Advisors và gia đình Tổng thống vì lo ngại xung đột lợi ích tiềm ẩn. Đáp lại, Người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly khẳng định toàn bộ tài sản của Tổng thống Trump đều do các tổ chức tài chính độc lập quản lý và không tồn tại bất kỳ xung đột lợi ích nào./.

Niềm tin của người dân Mỹ về triển vọng kinh tế ở mức thấp chưa từng thấy Khảo sát của công ty phân tích dữ liệu J.D. Power cho thấy giá cả đang tăng đối với nhiều người Mỹ, với 65% người tiêu dùng cho biết mức tăng này vượt quá thu nhập của họ.

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