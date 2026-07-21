Thương mại Trung-Mỹ phục hồi nhưng còn nhiều thách thức ​

Các nhà quan sát thị trường nhận định đà phục hồi trong quan hệ kinh tế Trung Quốc-Mỹ giúp thúc đẩy niềm tin vào nền kinh tế toàn cầu, đồng thời hỗ trợ thương mại song phương ổn định và bền vững hơn trong những tháng tới.

Theo China Daily, những nhận định lạc quan này được đưa ra sau khi số liệu chính thức của Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong thương mại hàng hóa song phương Trung Quốc-Mỹ.

Sau khi giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý đầu tiên, thương mại hàng hóa Trung Quốc-Mỹ đã phục hồi và đạt mức tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2.

Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó xác nhận rằng trong vòng tham vấn kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ mới nhất diễn ra vào tháng 5, hai bên đã đạt được thỏa thuận đàm phán khung cắt giảm thuế quan đối đẳng thông qua Hội đồng thương mại mới thành lập. Thỏa thuận này sẽ bao gồm hàng hóa trị giá 30 tỷ USD trở lên của mỗi nước.

Mặc dù cả hai bên chưa công bố danh sách sản phẩm cuối cùng, các nhà phân tích thương mại dự đoán việc cắt giảm thuế quan sẽ bao trùm hàng dệt may, giày dép, hàng tiêu dùng, linh kiện điện tử, phụ tùng máy móc công nghiệp, hóa chất, nhựa và nông sản, trong khi loại trừ các lĩnh vực như chất bán dẫn tiên tiến và tài nguyên chiến lược.

Ông Diao Daming, Giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Nhân dân Trung Quốc, cho biết những tiến triển gần đây trong các cuộc đàm phán kinh tế và thương mại Trung Quốc-Mỹ đã giúp củng cố niềm tin kinh doanh trên toàn thế giới và tạo điều kiện cho thương mại và đầu tư dễ dự đoán hơn.

Bà Yu Xinding, Giáo sư thương mại quốc tế tại Đại học Kinh tế thương mại đối ngoại ở Bắc Kinh, nhận định khi được thực hiện, khung thuế quan mới sẽ hỗ trợ tăng trưởng hơn nữa thương mại Trung Quốc - Mỹ đồng thời tạo ra một tiền lệ tích cực cho việc giải quyết tranh chấp thương mại thông qua đối thoại.

Theo bà, mặc dù còn khiêm tốn so với tổng kim ngạch thương mại Trung Quốc - Mỹ nhưng việc giảm thuế quan theo kế hoạch nhắm vào các sản phẩm có nhu cầu thị trường rõ ràng và lợi ích thiết thực, mang lại kết quả sớm, có thể kiểm chứng được, giúp củng cố niềm tin vào mối quan hệ kinh tế hai chiều.



Cho dù sự phục hồi gần đây trong thương mại song phương cho thấy đà cải thiện, các nhà phân tích cảnh báo rằng mối quan hệ này vẫn còn chịu ảnh hưởng bởi những thách thức về cấu trúc và sự bất ổn bên ngoài, bất chấp những tiến bộ đạt được thông qua đối thoại.

Nhà nghiên cứu Ma Xue tại Viện Nghiên cứu Mỹ thuộc Viện Nghiên cứu Quan hệ quốc tế hiện đại Trung Quốc cho rằng cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ cao sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi việc kiểm soát chặt chẽ hơn đối với chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và khoáng sản quan trọng, cùng với căng thẳng địa chính trị, có thể gây áp lực lên môi trường thương mại song phương.

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thương mại hàng hóa Trung Quốc-Mỹ đạt 2.000 tỷ nhân dân tệ (295 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, chiếm 7,9% tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc./.

Trung Quốc, Mỹ đạt nhận thức chung về thúc đẩy thương mại nông sản hai chiều Trung Quốc và Mỹ đã đặt ra các mục tiêu mở rộng thương mại nông sản hai chiều và nhất trí về nguyên tắc sẽ đưa các sản phẩm nông nghiệp vào các thỏa thuận trong khuôn khổ giảm thuế đối ứng.

​