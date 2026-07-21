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Tập đoàn quốc phòng Mỹ phát triển tên lửa đánh chặn Patriot giá rẻ

Mẫu thiết kế thu nhỏ của tên lửa đánh chặn Patriot có khả năng đối phó với nhiều hình thức tấn công, từ tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm gần.

Nguyễn Giang
Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: PAP/TTXVN)
Hệ thống phòng không Patriot. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 20/7, tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin của Mỹ đã công bố kế hoạch triển khai mẫu tên lửa đánh chặn Patriot mới có chi phí thấp và thời gian sản xuất nhanh hơn, nhằm giải quyết tình trạng cạn kiệt kho dự trữ vũ khí toàn cầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Lockheed Martin cho biết biến thể PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) có thể được chế tạo nhanh chóng với mức giá chưa tới một nửa so với mức giá hơn 4 triệu USD của dòng Missile Segment Enhancement (MSE) phổ biến nhất của tập đoàn này.

Mẫu thiết kế thu nhỏ này có khả năng đối phó với nhiều hình thức tấn công, từ tên lửa hành trình đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm gần.

Dù không nhằm thay thế hoàn toàn các hệ thống Patriot cao cấp có khả năng chống lại vũ khí tầm xa, thiết kế mới của Lockheed Martin có thể giúp quân đội các nước tăng cường khả năng phòng thủ trước thiết bị bay không người lái và tên lửa hành trình trong chiến tranh hiện đại.

Trong phát biểu tại triển lãm hàng không quốc tế Farnborough (Anh), Giám đốc mảng tên lửa Tim Cahill của Lockheed Martin cho biết tập đoàn này dự định hợp tác với các đối tác quốc phòng châu Âu để cung cấp linh kiện như động cơ tên lửa và bộ dò tìm nhằm sản xuất ACE ngay tại châu lục này. Lockheed Martin đặt mục tiêu bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đối với ACE vào năm 2028.

Trước đó, ngày 7/7 vừa qua, Lục quân Mỹ đã khởi động cuộc thi thiết kế tên lửa đánh chặn mới với mục tiêu giá thành dưới 1 triệu USD mỗi quả nhưng vẫn có thể tương thích với các bệ phóng Patriot hiện có.

Việc bổ sung dòng ACE được kỳ vọng sẽ giúp lực lượng phòng không Mỹ và các đồng minh duy trì sức mạnh chiến đấu trong bối cảnh nhu cầu về các hệ thống phòng thủ tăng cao sau các cuộc xung đột quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Lockheed Martin #tên lửa đánh chặn Patriot #kho dự trữ vũ khí Mỹ
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