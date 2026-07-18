Mỹ khôi phục quy định "gánh nặng xã hội," siết điều kiện cấp thẻ xanh từ 18/9

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) vừa thông báo khôi phục quy định "gánh nặng xã hội," theo đó cho phép từ chối cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh) đối với những người nhập cư bị đánh giá có khả năng phụ thuộc vào các chương trình phúc lợi công của chính phủ.

Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ ngày 18/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, quy định được ban hành nhằm thực hiện sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về tăng cường thực thi luật nhập cư và bảo đảm người nhập cư có khả năng tự chủ về tài chính, thay vì phụ thuộc vào nguồn ngân sách do người nộp thuế chi trả.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem cho biết việc cấp quy chế thường trú phải ưu tiên những người có khả năng tự lực, đồng thời khẳng định chính quyền sẽ thực thi đầy đủ các quy định của Đạo luật Di trú và Quốc tịch (INA) liên quan đến tiêu chí "gánh nặng xã hội.''

Theo quy định, cơ quan di trú sẽ đánh giá tổng thể hoàn cảnh của từng đương đơn, bao gồm thu nhập, tài sản, tình trạng việc làm, trình độ học vấn, sức khỏe, bảo hiểm y tế và cam kết bảo trợ tài chính để xác định liệu người đó có nguy cơ phụ thuộc vào các chương trình trợ cấp của chính phủ trong tương lai hay không.

Quy định này từng được chính quyền Tổng thống Trump ban hành năm 2019 và có hiệu lực từ đầu năm 2020, mở rộng phạm vi xem xét đối với những người sử dụng các chương trình phúc lợi như bảo hiểm y tế giá rẻ Medicaid, Chương trình Hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung (SNAP) và trợ cấp nhà ở. Đến năm 2022, chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã bãi bỏ quy định này và quay trở lại tiêu chuẩn hẹp hơn vốn được áp dụng trước đó.

Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) nhấn mạnh quy định mới tái khẳng định nguyên tắc người nhập cư phải có khả năng tự lực tài chính và không trở thành gánh nặng đối với các chương trình phúc lợi công.

Theo DHS, việc đánh giá "gánh nặng xã hội" sẽ không áp dụng đối với nhiều nhóm được miễn trừ theo luật, trong đó có người tị nạn, người được cấp quy chế tị nạn, nạn nhân của nạn buôn người và một số diện nhân đạo khác. Đồng thời, việc trẻ em là công dân Mỹ nhận các chương trình phúc lợi mà các em đủ điều kiện hưởng không tự động trở thành căn cứ để từ chối hồ sơ xin thẻ xanh của cha mẹ.

Tuy nhiên, quyết định của chính quyền Tổng thống Trump đã vấp phải phản ứng từ nhiều tổ chức bảo vệ quyền người nhập cư và giới luật sư. Các tổ chức này cho rằng việc khôi phục quy định có thể tạo ra "hiệu ứng e ngại,'' khiến nhiều gia đình nhập cư không dám tiếp cận các dịch vụ y tế và hỗ trợ dinh dưỡng hợp pháp cho con em là công dân Mỹ vì lo ngại ảnh hưởng đến hồ sơ di trú trong tương lai.

Đây là một trong những động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt chính sách nhập cư, bên cạnh các biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới, mở rộng trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và siết điều kiện cấp thị thực cũng như quy chế thường trú nhân./.

Mỹ xem xét yêu cầu ký quỹ 100.000 USD với người xin thẻ xanh Mỹ đang kế hoạch yêu cầu một số người xin thẻ xanh phải đóng một khoản tiền ký quỹ 100.000 USD nhằm đảm bảo khả năng tự túc về tài chính, và sẽ nhận lại số tiền này sau khi trở thành công dân Mỹ.