Mỹ thí điểm dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh trong vòng 10 ngày

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ phỏng vấn thị thực nhanh dành cho những người xin thị thực du lịch và công tác, cho phép đương đơn được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày tại một số đại sứ quán và lãnh sự quán Mỹ ở nước ngoài.

Một thông báo dự kiến được đăng trong Công báo Liên bang trong tuần này cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ khai triển một chương trình thí điểm cho phép đương đơn trả thêm 750 USD ngoài lệ phí xin thị thực thông thường là 185 USD.

Những người tham gia chương trình sẽ có thể được sắp xếp lịch phỏng vấn trong vòng 10 ngày sau khi thanh toán khoản phụ phí này.

Chương trình sẽ được thực hiện từ ngày 1/7-31/12/2026 và có thể được gia hạn tùy theo mức độ nhu cầu thực tế.

Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến công bố danh sách các đại sứ quán và lãnh sự quán tham gia chương trình trước ngày 1/7 tới. Dịch vụ mới có thể giúp rút ngắn thời gian chờ phỏng vấn thị thực trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang áp dụng nhiều thay đổi liên quan đến việc xét duyệt và kiểm soát thị thực.

Trong thời gian qua, chính quyền liên bang Mỹ đã mở rộng nhiều biện pháp kiểm tra và giám sát đối với người xin thị thực. Các biện pháp này gồm yêu cầu khoản tiền ký quỹ lên tới 15.000 USD đối với đương đơn tại một số quốc gia có tỷ lệ lưu trú quá hạn cao. Ngoài ra, người xin thị thực còn phải cung cấp thêm nhiều thông tin cá nhân trong nhiều năm trước đó, bao gồm cả các tài khoản mạng xã hội.

Bộ Ngoại giao Mỹ lưu ý rằng việc đóng thêm lệ phí 750 USD không bảo đảm đương đơn sẽ được cấp thị thực. Tuy nhiên, chương trình có thể giúp giảm đáng kể thời gian chờ đợi để được phỏng vấn đối với những người đến từ các quốc gia không nằm trong Chương trình miễn thị thực của Mỹ. Tại một số nơi, thời gian chờ phỏng vấn thị thực vào Mỹ hiện nay có thể kéo dài nhiều tháng./.

Mỹ mở rộng chính sách hạn chế thị thực ở Tây Bán cầu Ngày 16/4, Mỹ tuyên bố mở rộng chính sách hạn chế thị thực để bảo vệ lợi ích của nước này, theo đó Washington đã áp đặt hạn chế thị thực đối với 26 cá nhân.