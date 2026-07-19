Canada và Mexico bắt tay bảo vệ ngành ôtô trước thuế quan Mỹ

Theo mạng tin “nationalpost.com” ngày 18/7, Canada và Mexico đã thống nhất hợp tác để ứng phó thuế quan của Mỹ đối với ngành công nghiệp ôtô của cả hai nước.

Phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand tại Thủ đô Ottawa, Bộ trưởng Ngoại giao Mexico nhấn mạnh rằng, ngành công nghiệp ôtô sẽ là một phần quan trọng trong “sự phối hợp chung” của hai bên.

Canada và Mexico sẽ hợp tác để thuyết phục Mỹ giảm thuế quan đối với hàng nhập khẩu ôtô từ Mexico và Canada.

Bộ trưởng Roberto Velasco Álvarez cho biết, ngành công nghiệp ôtô sẽ là một phần quan trọng trong “sự phối hợp chung” của Mexico với Canada trong việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Washington về thỏa thuận thương mại Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), mà Mỹ đã từ chối gia hạn trước hạn chót ngày 1/7, dẫn đến các cuộc đánh giá hàng năm kèm theo các cuộc đàm phán.

Cuộc họp của hai Bộ trưởng và bình luận của ông Velasco cho thấy, Canada và Mexico đang cố gắng hợp tác để đạt được một hoặc nhiều thỏa thuận với Washington nhằm duy trì mối quan hệ thương mại rào cản thấp đã tồn tại kể từ khi Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ (NAFTA) bắt đầu vào năm 1994.

Các nhà đàm phán của Mỹ đã thể hiện sự ưu tiên đàm phán riêng với Canada và Mexico càng nhiều càng tốt.

Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm của xe điện sản xuất tại Trung Quốc, hiện đã được phép lưu hành ở cả Canada và Mexico, ông Velasco dường như ám chỉ rằng vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận trong các cuộc đàm phán với Washington.

Mỹ vẫn duy trì thuế quan trừng phạt đối với xe nhập khẩu từ Trung Quốc và chính quyền Tổng thống Donald Trump cùng một nhóm lưỡng đảng các nhà lập pháp Mỹ đang nỗ lực ngăn chặn các loại xe này nhập khẩu vào Mỹ.

Ôtô thương hiệu Trung Quốc, bao gồm MG Motor, Chery và BYD, chiếm tới 19% thị trường Mexico, mặc dù rất ít trong số những chiếc xe đó được sản xuất tại Bắc Mỹ.

Ông Gary Clyde Hufbauer, chuyên gia về chính sách thương mại và thuế quan, cho biết, lời cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc không gia hạn USMCA có thể khiến các nhà tuyển dụng hành động như thể hiệp định này "chưa từng tồn tại."

Canada không đủ khả năng để làm những gì mà Mexico có thể làm. Do vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có tận dụng Canada và Mexico để ứng phó lẫn nhau?

Thủ tướng Mark Carney đã đồng ý vào tháng Một cho phép tối đa 49.000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc mỗi năm vào thị trường Canada (khoảng 3% tổng doanh số) với mức thuế suất giảm 6,1% để đổi lấy việc giảm thuế đối với hải sản và một số sản phẩm nông nghiệp chủ chốt của Canada.

Để đủ điều kiện được miễn thuế khi nhập khẩu vào thị trường Mỹ, các loại xe phải đáp ứng các quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc xuất xứ đối với cả lao động và phụ tùng.

Bộ trưởng Anand cho biết 3 quốc gia Bắc Mỹ sẽ hợp tác với nhau về vấn đề ôtô và các vấn đề thương mại khó khăn khác trong một trong những thị trường khu vực hội nhập nhất thế giới.

Mặc dù cả 3 quốc gia dường như đều được hưởng lợi ích kinh tế rõ rệt kể từ khi NAFTA được ký kết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt một loạt thuế quan đối với Canada, Mexico và nhiều quốc gia khác, gây cản trở thương mại.

Chúng bao gồm thuế suất 25% đối với xe nhập khẩu vào Mỹ, điều này đã làm đảo lộn ngành công nghiệp ôtô của Canada, dẫn đến tình trạng sa thải đáng kể và mất vốn đầu tư.

General Motors đã đóng cửa một nhà máy sản xuất ôtô ở Ingersoll, Ontario và cắt giảm một ca làm việc tại nhà máy lắp ráp ở Oshawa, Ontario. Trong khi đó, Stellantis đã hoãn việc mở cửa trở lại một nhà máy ở Brampton, Ontario.

Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng, ông không tìm cách gia hạn thỏa thuận thương mại, mặc dù không rõ đó là quan điểm chắc chắn hay chỉ là một chiến thuật đàm phán./.

Canada và Mexico kêu gọi Mỹ gia hạn Hiệp định USMCA thêm 16 năm Bộ trưởng phụ trách thương mại Canada-Mỹ khẳng định hiệp định mang lại "lợi ích to lớn" cho cả 3 nước, minh chứng bằng việc thương mại 3 bên tăng vọt 32% kể từ khi USMCA có hiệu lực vào năm 2020.