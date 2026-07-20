Mỹ: Nổ súng ở trung tâm thành phố Tucson, 10 người bị thương

Ngày 19/7, một vụ nổ súng đã xảy ra tại trung tâm thành phố Tucson, bang Arizona của Mỹ, khiến 10 người bị thương, trong đó có cả nghi phạm.

Theo cảnh sát địa phương, vụ nổ súng xảy ra tại khu vực đông đúc ở trung tâm Tucson - thành phố đông dân thứ hai của bang Arizona.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Sở Cảnh sát Tucson cho biết nghi phạm đã bị bắt giữ và nhiều nạn nhân bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện gần đó.

Theo truyền thông địa phương, các cảnh sát đang tuần tra khu vực đã nghe thấy nhiều tiếng súng nổ và ngay lập tức chạy về phía tiếng súng.

Khi đến hiện trường, cảnh sát thấy 1 người đàn ông đang bỏ chạy và đã nhiều lần ra lệnh cho nghi phạm, trước khi buộc phải nổ súng.

Danh tính của nghi phạm và các nạn nhân không được tiết lộ. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ việc./.

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