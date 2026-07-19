Nắng nóng tại châu Âu: Ireland chật vật ứng phó cháy rừng

Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm nhiều khu vực châu Âu khi Ireland vừa trải qua chuỗi ngày nhiệt độ cao kéo dài, suýt “xô đổ” kỷ lục được thiết lập từ năm 1976, trong khi Tây Ban Nha chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ ba của mùa Hè năm nay, với nhiệt độ dự báo vượt 40 độ C. Điều kiện thời tiết khô nóng cũng làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều nơi.



Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, nhiều đám cháy lớn đã bùng phát tại vùng núi Dublin và Wicklow của Ireland, trong bối cảnh quốc gia này vừa trải qua một đợt nắng nóng hiếm gặp.

Một đám cháy cây kim tước quy mô lớn bùng lên tại khu vực Ticknock, phía Nam hạt Dublin, vào tối 17/7, đẩy khu vực chìm trong làn khói dày đặc, với nhiều đám cháy nhỏ tiếp tục bùng lên.

Lực lượng cứu hỏa cùng với các đơn vị liên quan phải huy động nhân lực, phương tiện và hai trực thăng để khống chế. Một đám cháy riêng biệt cũng bùng phát tại núi Glassamucky, phía Tây khu vực Ticknock, buộc tuyến đường Military Road phải đóng cửa hoàn toàn. Đám cháy này sau đó được khống chế và không gây thương vong.



Đây là vụ mới nhất trong chuỗi các vụ cháy liên tiếp những ngày qua tại vùng núi Dublin và Wicklow. Giới chức cảnh báo độ ẩm thấp kết hợp gió Đông có thể khiến gia tăng nguy cơ cháy rừng lan nhanh.

Đợt nắng nóng tại Ireland cũng khiến trạm Moore Park (hạt Cork) ghi nhận chuỗi ngày liên tiếp trên 25 độ C, suýt phá vỡ kỷ lục 14 ngày được thiết lập năm 1976.

Tuy nhiên, kỷ lục chưa bị phá vỡ khi nhiệt độ cao nhất sơ bộ tại đây là 24,9 độ C vào chiều 18/7 theo giờ địa phương, sau đó có xu hướng giảm.



Cảnh báo nắng nóng trên toàn quốc, được ban hành từ ngày 8/7, đã được gia hạn đến hết cuối tuần này. Giới chức cảnh báo nhiệt độ cao có thể gây nguy cơ sốc nhiệt, mất nước, đặc biệt đối với người cao tuổi và nhóm dễ bị tổn thương, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động giao thông công cộng, an toàn đường thủy và làm gia tăng nguy cơ hạn hán. Một số khu vực của Ireland đã áp dụng lệnh cấm sử dụng vòi tưới nước từ ngày 16/7 đến 26/8 nhằm hạn chế tình trạng thiếu nước.



Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, cơ quan thời tiết quốc gia cảnh báo nước này chuẩn bị bước vào đợt nắng nóng thứ ba trong mùa Hè năm nay. Cơ quan Khí tượng quốc gia Tây Ban Nha (AEMET) dự báo, vào ngày 21/7, nhiệt độ tại nhiều khu vực có thể vượt 40 độ C và một số nơi có thể ghi nhận mức nhiệt trên 45 độ C.

Theo AEMET, đợt nắng nóng do vùng áp cao kéo dài giữ khối không khí nóng và khô từ Bắc Phi bao trùm đất nước, dự kiến đạt đỉnh vào ngày 23/7.



Tây Ban Nha đã trải qua hai đợt nắng nóng từ đầu mùa Hè đến nay, trong đó đợt cuối tháng 6 phá vỡ nhiều kỷ lục nhiệt độ trên khắp châu Âu. AEMET cho biết phần lãnh thổ Tây Ban Nha trên đất liền ghi nhận nửa đầu mùa Hè nóng nhất kể từ năm 1961, với nhiệt độ trung bình từ ngày 1/6 đến 15/7 ở mức 24,5 độ C, cao hơn 3,3 độ C so với mức trung bình giai đoạn 1991-2020.



Các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao, kết hợp với các hiện tượng như El Niño, làm gia tăng nghiêm trọng cả tần suất, cường độ lẫn thời gian của các đợt nắng nóng, làm khô thảm thực vật và tăng nguy cơ cháy rừng./.

Nắng nóng tại châu Âu: Đức cảnh báo cháy rừng mức cao nhất Ngày 11/7, nguy cơ cháy rừng cao nhất là ở biên giới giữa bang Baden-Württemberg và bang Rhineland-Palatinate (Rheinland-Pfalz), hai bang giáp với Pháp, nơi đang đặc biệt nóng.

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