Thiên tai ở Tây Bắc khiến 17 người thương vong, thiệt hại hơn 255 tỷ đồng

Thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) sáng 19/7 cho biết theo báo cáo của các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất xảy ra từ ngày 15-18/7/2026, đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong đó có 4 người chết, 4 người mất tích, 9 người bị thương tại tỉnh Lai Châu; ước tính tổng thiệt hại về tài sản, hoa màu, hạ tầng tại Tây Bắc khoảng 255,04 tỷ đồng, trong đó thiệt hại lớn nhất là Lai Châu với 190 tỷ đồng.

Cụ thể, theo thống kê được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cập nhật, về nhà ở, có 21 nhà bị sập (trong đó tỉnh Lai Châu có 18 nhà bị sập; tỉnh Sơn La 3 nhà bị sập); 144 nhà bị hư hỏng (trong đó tại tỉnh Lào Cai có 66 nhà, tỉnh Lai Châu 27 nhà, tỉnh Điện Biên 27 nhà, tỉnh Sơn La 24 nhà); 275 nhà di dời khẩn cấp (tỉnh Lào Cai 224 nhà, tỉnh Lai Châu 26 nhà, tỉnh Điện Biên 1 nhà, tỉnh Sơn La 24 nhà); 64 nhà bị ảnh hưởng do ngập, sạt lở (tỉnh Lai Châu 45 nhà; tỉnh Điện Biên 17 nhà, tỉnh Sơn La 2 nhà).

Đối với nông nghiệp, có 696,3ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (trong đó tại tỉnh Lào Cai có 68,16ha; Lai Châu 407,54ha; Điện Biên 26,85ha; Sơn La 193,75ha).

Về chăn nuôi, thống kê cho thấy có 28 con súc, 62 con gia cầm bị thiệt hại.

Đối với giao thông, thống kê cho thấy trong những ngày qua, sạt lở đã xảy ra tại nhiều điểm trên các tuyến đường tại tỉnh Lai Châu, bao gồm: Quốc lộ 4H, 12, 32, 279; đường tỉnh 127, 128, 129, 133, 133B, 134, 135, 138, 138C. Tại Sơn La, sạt lở xảy ra tại 32 vị trí đường tỉnh 109. Tại Điện Biên, sạt lở tại quốc lộ 12, 279, đường tỉnh 143 và các tuyến đường liên thôn, liên xã.

Trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, hiện còn ách tắc, chưa thông tuyến tại một số vị trí trên quốc lộ 32 tỉnh Lai Châu và 18 vị trí đường tỉnh 109 tại tỉnh Sơn La.

Ước tính tổng thiệt hại về nhà ở, nông nghiệp, hạ tầng giao thông khoảng 255,04 tỷ đồng (trong đó tại tỉnh Lai Châu, thiệt hại khoảng 190 tỷ đồng; tỉnh Lào Cai 16,7 tỷ đồng; tỉnh Sơn La 46,04 tỷ đồng; tỉnh Điện Biên 2,3 tỷ đồng)./.