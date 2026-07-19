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Mỹ siết chặt tiếp cận dịch vụ tài chính đối với người nhập cư bất hợp pháp

Theo chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc siết chặt tiếp cận dịch vụ tài chính sẽ tạo thêm động lực để nhiều người nhập cư bất hợp pháp rời khỏi nước Mỹ.

Đoàn Hùng
Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ tuần tra tại sân bay ở New York. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Phó Chánh Văn phòng Nhà Trắng Stephen Miller cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế khả năng tiếp cận tín dụng và một số dịch vụ tài chính của người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp, coi đây là một phần trong chiến lược tăng cường thực thi luật nhập cư và khuyến khích những người này tự rời khỏi Mỹ.

Ông Miller cho rằng nhiều người nhập cư bất hợp pháp hiện đang tham gia đầy đủ vào hệ thống tài chính của Mỹ thông qua tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng và hình thức trả lương qua chuyển khoản. Theo ông, việc siết các hoạt động này sẽ tạo thêm động lực để họ rời khỏi nước Mỹ.

Phát biểu của ông Miller được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang triển khai Sắc lệnh hành pháp số 14406 về "Khôi phục tính toàn vẹn của hệ thống tài chính Mỹ," được Tổng thống Trump ký ngày 19/5.

Sắc lệnh yêu cầu Bộ Tài chính và các cơ quan quản lý tài chính liên bang tăng cường giám sát hoạt động của hệ thống ngân hàng, siết quy định xác minh khách hàng và xem xét các rủi ro khi cung cấp tín dụng hoặc dịch vụ tài chính cho những người không được phép làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Theo Nhà Trắng, sắc lệnh không yêu cầu các ngân hàng đóng tài khoản hoặc từ chối cung cấp dịch vụ đối với toàn bộ người nhập cư bất hợp pháp.

Thay vào đó, các cơ quan quản lý được chỉ đạo nghiên cứu sửa đổi quy định về nhận diện khách hàng, tăng cường kiểm tra tình trạng cư trú và giấy phép lao động khi cần thiết, đồng thời ban hành hướng dẫn nhằm đánh giá đầy đủ các rủi ro tín dụng liên quan.

Ngày 13/7 vừa qua, Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ (OCC), Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Cơ quan Quản lý Liên hiệp Tín dụng Quốc gia (NCUA) đã ban hành hướng dẫn liên ngành yêu cầu các tổ chức tài chính áp dụng đầy đủ các tiêu chuẩn quản trị rủi ro hiện hành khi cho vay đối với những người không được phép làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Theo hướng dẫn, nhóm khách hàng này có thể đối mặt với nguy cơ mất việc hoặc bị trục xuất, từ đó làm gia tăng rủi ro không trả được nợ.

Các cơ quan quản lý nhấn mạnh hướng dẫn mới không cấm ngân hàng mở tài khoản hoặc cấp tín dụng cho người nhập cư không có giấy phép lao động, nhưng yêu cầu các tổ chức tài chính phải đánh giá thận trọng hơn về khả năng trả nợ và tăng cường quản trị rủi ro khi xem xét các khoản vay.

Động thái này là một phần trong loạt biện pháp siết chặt chính sách nhập cư của chính quyền Tổng thống Trump, bên cạnh việc tăng cường kiểm soát biên giới, mở rộng trục xuất người nhập cư trái phép và khôi phục quy định "gánh nặng xã hội" (public charge) đối với người xin cấp quy chế thường trú nhân (thẻ xanh)./.

(TTXVN/Vietnam+)
#nhập cư trái phép #người nhập cư #chính quyền Tổng thống Trump Mỹ
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