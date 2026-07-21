Israel ra mắt máy bay tác chiến điện tử tích hợp AI thế hệ mới

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Tập đoàn Công nghiệp Hàng không vũ trụ Israel (IAI) vừa giới thiệu ELLYON - máy bay tác chiến điện tử thế hệ mới tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để thực hiện đồng thời nhiệm vụ trinh sát, thu thập tình báo và chế áp điện tử nhằm tăng cường khả năng kiểm soát phổ điện từ trên chiến trường hiện đại.

ELLYON kết hợp trên cùng một nền tảng các chức năng tình báo, giám sát, trinh sát, phát hiện và chỉ thị mục tiêu (ISTAR) với năng lực tác chiến điện tử. Hệ thống có khả năng phát hiện, phân tích và phân loại mục tiêu theo thời gian thực, đồng thời gây nhiễu các hệ thống radar, thông tin liên lạc và định vị vệ tinh của đối phương.

Máy bay, do Công ty Elta thuộc IAI phát triển, có thể hoạt động ngoài tầm phòng không ở khoảng cách hàng trăm km, giúp giảm nguy cơ bị tấn công trong khi vẫn duy trì khả năng thực hiện nhiệm vụ.

Nền tảng này tích hợp nhiều hệ thống vốn trước đây hoạt động độc lập như tình báo tín hiệu (SIGINT), radar tầm xa, cảm biến quang điện tử và thông tin liên lạc vệ tinh.

IAI cho biết hệ thống quản lý nhiệm vụ của ELLYON sử dụng các thuật toán AI để xử lý dữ liệu từ nhiều cảm biến, tạo lập thông tin tình báo và truyền kết quả theo thời gian thực tới các sở chỉ huy hoặc các máy bay khác.

Việc tích hợp các cảm biến, AI và hệ thống tác chiến điện tử giúp rút ngắn đáng kể chu trình phát hiện, phân tích và xử lý mục tiêu trên chiến trường.

Bên cạnh năng lực tấn công điện tử, ELLYON còn được trang bị các hệ thống tự bảo vệ, bao gồm phát hiện mối đe dọa, cảnh báo sớm và các biện pháp đối kháng điện tử nhằm nâng cao khả năng sống sót trong môi trường tác chiến cường độ cao.

Theo Chủ tịch IAI Boaz Levy, ELLYON phản ánh xu hướng phát triển mới của chiến tranh hiện đại, trong đó kiểm soát phổ điện từ ngày càng trở thành yếu tố quyết định cùng với ưu thế trên không truyền thống.

Tập đoàn cho rằng việc hợp nhất năng lực tình báo, AI và tác chiến điện tử trên một nền tảng duy nhất sẽ giúp nâng cao hiệu quả tác chiến và tạo lợi thế trong các môi trường chiến đấu ngày càng phức tạp.

Trong một diễn biến khác, Hải quân Israel đang triển khai chương trình hiện đại hóa tàu tên lửa INS Lahav bằng cách tích hợp phiên bản hải quân của hệ thống phòng không Vòm Sắt (Iron Dome), nhằm tăng cường năng lực bảo vệ các giàn khai thác khí đốt ngoài khơi và hạ tầng chiến lược trước các mối đe dọa từ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV).

INS Lahav là 1 trong 3 tàu tên lửa lớp Saar 5 được Mỹ chế tạo và bàn giao cho Hải quân Israel cách đây khoảng 35 năm.

Theo kế hoạch, con tàu sẽ được đại tu toàn diện với kinh phí khoảng 250 triệu shekel (khoảng 82 triệu USD) trong thời gian khoảng 5 tháng, qua đó kéo dài thời gian hoạt động thêm ít nhất 15 năm và nâng cấp năng lực tác chiến lên gần tương đương các tàu chiến lớp Saar 6 hiện đại.

Gói nâng cấp bao gồm việc lắp đặt hệ thống Vòm Sắt hải quân do Tập đoàn Rafael phát triển, radar thế hệ mới của Công ty Elta cùng nhiều hệ thống điện tử, chỉ huy, thông tin liên lạc, dẫn đường và sonar do các doanh nghiệp quốc phòng Israel chế tạo.

Các hệ thống này được thiết kế để đối phó với các mối đe dọa từ tên lửa, UAV và các phương tiện tấn công trên không nhằm vào vùng đặc quyền kinh tế và các cơ sở năng lượng ngoài khơi của Israel.

Theo Hải quân Israel, quyết định nâng cấp INS Lahav được đưa ra sau khi xung đột bùng phát từ tháng 10/2023 làm gia tăng đáng kể các nguy cơ đối với các giàn khí đốt Tamar, Leviathan và Karish cũng như các tuyến hàng hải trên Địa Trung Hải và Biển Đỏ.

Thay vì chờ từ 8-10 năm để đóng mới tàu chiến, việc cải tạo tàu hiện có được coi là giải pháp nhanh và tiết kiệm hơn nhằm đáp ứng yêu cầu tác chiến trước mắt.

Do kích thước nhỏ hơn các tàu Saar 6, INS Lahav không thể trang bị hệ thống phòng không Barak MX mà sẽ sử dụng phiên bản hải quân của Vòm Sắt.

Hải quân Israel cho biết hiện đã hoàn tất giai đoạn tháo dỡ và cải tạo kết cấu, đồng thời thay thế toàn bộ hệ thống dây dẫn trước khi lắp đặt các trang thiết bị mới.

Quá trình huấn luyện thủy thủ đoàn cũng đang được triển khai theo tiêu chuẩn tương tự các tàu Saar 6.

Bên cạnh chương trình nâng cấp INS Lahav, Hải quân Israel cũng đang xây dựng kế hoạch cải tạo hai tàu còn lại thuộc lớp Saar 5 là INS Hanit và INS Eilat.

Israel cũng tiếp tục mở rộng lực lượng hải quân với việc đóng mới 5 tàu chiến lớp Reshef tại Israel Shipyards theo hợp đồng trị giá khoảng 2,8 tỷ shekel (khoảng 920 triệu USD), dự kiến bàn giao trong vòng 4 năm tới nhằm tăng cường năng lực bảo vệ vùng biển và các lợi ích chiến lược ngoài khơi./.

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