Áo ra mắt công cụ AI dành cho nhân viên hành chính nhà nước

Ngày 20/7, Thứ trưởng Bộ Số hóa của Áo, ông Alexander Pröll, cho biết nước này đã phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dành riêng cho các cơ quan hành chính nhà nước.

Ứng dụng mang tên GovGPT dự kiến sẽ được triển khai vào cuối năm nay, qua đó hỗ trợ công việc của khoảng 250.000 công chức.

Ông Pröll cho biết GovGPT được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu của một nền hành chính số hiện đại. Công cụ AI này sẽ hỗ trợ công chức trong các công việc như soạn thảo văn bản, tóm tắt tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Ông nhấn mạnh mục tiêu của GovGPT là giảm bớt gánh nặng cho bộ máy hành chính trước những thách thức mới và làn sóng nghỉ hưu của đội ngũ công chức trong những năm tới. Ứng dụng sẽ được vận hành trên hệ thống máy chủ của Trung tâm Điện toán Liên bang.

Phần mềm này sử dụng công nghệ AI do công ty Mistral AI của Pháp phát triển, song doanh nghiệp này sẽ không có quyền truy cập vào dữ liệu hành chính công của Áo. Ngoài ra, hệ thống được thiết kế theo hướng linh hoạt, cho phép thay đổi nhà cung cấp trong tương lai nếu cần.

Dự kiến, GovGPT sẽ được triển khai tại Văn phòng Thủ tướng Liên bang trong những ngày tới, trước khi mở rộng dần sang các cơ quan hành chính công khác trên cả nước cho đến cuối năm nay.

Theo số liệu thống kê, khoảng 44% số công chức Áo sẽ nghỉ hưu trong vòng 13 năm tới. Tuy nhiên, để củng cố ngân sách, Chính phủ Áo dự kiến chỉ tuyển dụng mới khoảng một nửa số vị trí bị bỏ trống./.

Phần lớn học sinh Trung Quốc sử dụng công cụ AI Bộ Giáo dục Trung Quốc công bố thêm các kế hoạch nhằm đưa AI vào chương trình giảng dạy và dạy học hằng ngày cũng như đưa vào hệ thống đánh giá tại các trường học.