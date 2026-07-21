Tuyên Quang: Xử phạt 2 tài xế tranh giành hành khách, thu giữ thực phẩm không rõ nguồn gốc

Chiều 21/7, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị vừa tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai tài xế xe khách có hành vi chèo kéo, tranh giành hành khách và cãi vã, gây mất an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 4C.

Trước đó, ngày 19/7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh lái xe và nhân viên 2 xe ôtô khách có hành vi tranh giành hành khách, xảy ra xô đẩy, cãi vã trên đường, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc và mời các tài xế có liên quan đến làm việc.

Qua xác minh, xe ôtô khách biển kiểm soát 23H-012.xx do G.M.V. (sinh năm 1987, trú tại thôn Chúng Pả, xã Mèo Vạc) điều khiển có ý định đón khách dọc đường trên tuyến Quốc lộ 4C, thuộc địa phận xã Yên Minh.

Cùng thời điểm, xe ôtô khách biển kiểm soát 22A-409.xx do N.V.Q. (sinh năm 1988, trú tại thôn Nà Mạ, xã Yên Minh) điều khiển, dù không đúng lịch trình nhưng cũng dừng để đón hành khách này.

Quá trình đó, thành viên của hai xe xảy ra tranh cãi, xô đẩy và quay video đăng tải lên mạng xã hội, gây hình ảnh phản cảm, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và văn hóa giao thông.

Căn cứ kết quả xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử phạt đối với G.M.V. và N.V.Q. về các hành vi “Đón, trả hành khách không đúng nơi quy định trên những tuyến đường đã xác định nơi đón, trả khách” theo Điểm c, Khoản 5, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ- CP, mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe và “Tranh giành, lôi kéo hành khách,” theo Điểm c, Khoản 6, Điều 20 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, mức phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, xử phạt thêm N.V.Q. với hành vi” Không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép hoạt động theo quy định” quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ- CP, mức phạt tiền từ 600.000-800.000 đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát giao thông yêu cầu đại diện hai nhà xe ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ôtô, không tái diễn hành vi tranh giành, lôi kéo hành khách, đón trả khách không đúng quy định và thực hiện đúng lộ trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hình ảnh tài xế xe khách gây mất an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 4C (Tuyên Quang). (Ảnh: TTXVN phát)

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ trên xe nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải hành khách.

Tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà có hành vi tranh giành, lôi kéo khách, dừng đỗ, đón trả khách trái quy định hoặc ứng xử thiếu văn hóa, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh của ngành vận tải.

Mọi hành vi vi phạm sẽ được lực lượng Cảnh sát giao thông kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thu giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ

Chiều 21/7, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin đơn vị vừa phát hiện, thu giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20/7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Km6 đường Hà Giang-Thanh Thủy, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát trật tự phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phát hiện xe ôtô mang biển kiểm soát 19B-264.00 do ông Đỗ Sắc Trơn (sinh năm 1981, trú tại xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đang vận chuyển hơn 1,5 tấn thực phẩm các loại có bao bì ghi nhãn bằng tiếng nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

Sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác đã báo cáo cấp có thẩm quyền và bàn giao phương tiện cùng toàn bộ hàng hóa cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tuyên Quang để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

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