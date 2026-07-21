Nghệ An: Triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 21/7, thông tin từ Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thành công Chuyên án NA 126.3, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 15 phút ngày 20/7, tại khu vực thuộc bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997), trú bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của Chuyên án NA 126.3, ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Như vậy, qua hai giai đoạn đấu tranh, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

Lực lượng Hải quan bắt giữ 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến Hải quan đã phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển 200 viên ma túy tổng hợp và 12.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới Điện Biên và Quảng Trị.

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