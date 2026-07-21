Tuyên Quang: Khởi tố vụ án tổ chức cho 6 người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Ngày 21/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” xảy ra tại khu vực biên giới thôn Xín Cái (xã Sơn Vĩ); đồng thời bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 17/6, thông qua cơ chế phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, lực lượng quản lý biên giới Trung Quốc thông báo đã phát hiện, bắt giữ 4 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép và một lái xe người Trung Quốc.

Phía Trung Quốc đề nghị Bộ đội Biên phòng Việt Nam phối hợp điều tra, làm rõ các đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua khu vực biên giới xã Sơn Vĩ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun phối hợp với lực lượng trinh sát Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh địa bàn, thu thập chứng cứ.

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng triệu tập các đối tượng: Lầu Mí Lùng (sinh năm 1987) và Sùng Mí Gió (sinh năm 1995), cùng trú tại thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 16/6, Lầu Mí Lùng được một người sử dụng tài khoản WeChat mang tên “A phố 11” thuê đón và dẫn đường cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc, với tiền công 1.000 nhân dân tệ Trung Quốc/người.

Sau khi khảo sát, tìm được vị trí có thể chui qua hàng rào biên giới tại khu vực mốc 467, Lầu Mí Lùng rủ Sùng Mí Gió cùng tham gia.

Hai người sử dụng xe máy đón 4 công dân Trung Quốc từ khu vực Đồng Văn, đưa lên khu vực biên giới. Sau đó, Lùng và Gió dẫn nhóm người này cùng 2 phụ nữ Việt Nam vượt qua hàng rào biên giới, bàn giao cho các đối tượng chờ sẵn phía bên kia.

Trong quá trình điều tra, Bộ đội Biên phòng Việt Nam đã phối hợp với lực lượng chức năng Trung Quốc tổ chức nhận dạng đối tượng, xác định hiện trường và đối chất. Lời khai của các đối tượng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, qua đó làm rõ hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 18/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép” theo khoản 2, Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Săm Pun bàn giao hai đối tượng cùng tang vật gồm 2 xe máy và 1 điện thoại di động cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xử lý theo quy định./.

Khuyến cáo về thủ đoạn tổ chức xuất nhập cảnh, di cư trái phép Bộ Công an khuyến cáo người dân về những hậu quả, hệ lụy của việc xuất cảnh, trốn ở lại nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp, không để các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo.