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Cà Mau: Hỗ trợ cứu vớt an toàn 4 thuyền viên và sà lan bị nạn trên biển

Sà lan di chuyển từ An Giang đến đảo Hòn Khoai để cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình trên đảo, khi cách cửa biển Gành Hào khoảng 30 hải lý về hướng Đông thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm.

Trung Hiếu-Hoàng Tá

Trưa 21/7, Đại tá Hà Văn Thanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau, cho biết đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) hỗ trợ cứu vớt kịp thời 4 thuyền viên và sà lan gặp nạn trên biển.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 21/7, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau nhận được tin báo sà lan mang số hiệu HY 0725 do ông Võ Phụng (sinh năm 1979, ngụ xã Khánh Hội, tỉnh Ninh Bình) làm thuyền trưởng trên sà lan có thêm 3 thuyền viên.

Sà lan di chuyển từ An Giang đến đảo Hòn Khoai để cung cấp vật liệu xây dựng cho công trình trên đảo, khi đến khu vực cách cửa biển Gành Hào (xã Gành Hào, Cà Mau) khoảng 30 hải lý về hướng Đông thì gặp sóng to, gió lớn đánh chìm.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Đồn Biên phòng Gành Hào cử 1 tổ với 4 cán bộ, chiến sỹ và trưng dụng tàu cá KG 90192 TS cùng 6 thuyền viên cơ động ra vị trí sà lan gặp nạn để cứu vớt 4 thuyền viên gặp nạn; đồng thời chỉ đạo các đồn Biên phòng sử dụng hệ thống thông tin liên lạc thông báo cho các phương tiện hoạt động gần khu vực bị nạn để hỗ trợ tìm kiếm.

Đến hơn 5 giờ cùng ngày, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào và tàu cá BL 93447 TS đã tiếp cận, cứu vớt được 4 thuyền viên đang trôi dạt trên biển đưa lên tàu an toàn.

Hiện sức khỏe của 4 thuyền viên ổn định. Do sóng to, gió lớn công tác cứu hộ sà lan bị chìm gặp rất nhiều khó khăn, tổ công tác Đồn Biên phòng Gành Hào tiếp tục phối hợp các phương tiện hoạt động gần đó tiến hành công tác cứu hộ sà lan./.

(TTXVN/Vietnam+)
#sà lan bị chìm #Đồn Biên phòng Gành Hào #thuyền viên Cà Mau
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