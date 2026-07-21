Việt Nam ứng dụng thành công liệu pháp CAR-T điều trị bệnh lupus ban đỏ

Ngày 21/7, Bệnh viện Vinmec Smart City thông tin lần đầu tiên ứng dụng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T điều trị cho nữ bệnh nhân 28 tuổi mắc lupus ban đỏ hệ thống kèm tổn thương thận nặng.

Bệnh viện là đơn vị tiên phong được Bộ Y tế phê duyệt triển khai thử nghiệm lâm sàng CAR-T tại Việt Nam.

Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm - Viện Trưởng Viện nghiên cứu Tế bào gốc & Công nghệ Gen Vinmec cho biết thành công bước đầu này đã đưa Việt Nam vào danh sách các quốc gia tiên phong ứng dụng liệu pháp CAR-T trong điều trị bệnh lupus ban đỏ hệ thống.

Khác với các phương pháp điều trị truyền thống chủ yếu kiểm soát triệu chứng hoặc ức chế miễn dịch, liệu pháp CAR-T được kỳ vọng có khả năng tái thiết lập hệ thống miễn dịch, từ đó giải quyết triệt để nguyên nhân và phục hồi sức khỏe cho người bệnh.

Lupus ban đỏ hệ thống là bệnh tự miễn mạn tính, trong đó hệ miễn dịch nhận nhầm các mô khỏe mạnh là tác nhân gây hại và tấn công chính cơ thể, gây viêm, tổn thương nhiều cơ quan như da, khớp, thận, tim và não.

Bệnh nhân nữ được chẩn đoán mắc lupus ban đỏ hệ thống kèm biến chứng viêm cầu thận từ năm 2023, đã điều trị nhiều loại thuốc nhưng đáp ứng kém. Gần đây, bệnh trở nặng, xuất hiện tình trạng phù toàn thân và kèm tổn thương thận tiến triển nghiêm trọng.

Sau quá trình đánh giá chuyên môn, người bệnh được lựa chọn tham gia chương trình nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng điều trị Lupus ban đỏ hệ thống bằng liệu pháp tế bào miễn dịch CAR-T.

Kết quả đánh giá ban đầu cho thấy đáp ứng sinh học tích cực của liệu pháp. Người bệnh hiện tiếp tục được theo dõi ngoại trú định kỳ nhằm đánh giá hiệu quả lâu dài của điều trị cũng như sự phục hồi của hệ miễn dịch.

Đây cũng là một trong những nội dung nằm trong chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia áp dụng trong ngành y tế theo tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”.

Việc triển khai Nghị quyết 57 đối với ngành Y tế được kỳ vọng sẽ tạo ra những chuyển biến tích cực, toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế, xây dựng hệ thống y tế hiện đại, hiệu quả, thân thiện và ngày càng phục vụ người dân tốt hơn.

Liệu pháp sinh học giúp cải thiện kết quả điều trị bệnh lupus ban đỏ Người mắc bệnh lupus ban đỏ không được phát hiện kịp thời, nguy cơ tổn thương nội tạng, đặc biệt là thận, sẽ tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiên lượng lâu dài.