Đồng Nai: Thăm hỏi hành khách vụ cháy xe khách đang điều trị tại bệnh viện

Liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 7 người tử vong trên địa bàn thành phố Đồng Nai, sáng 21/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Nguyễn Văn Út đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời thăm hỏi, động viên các hành khách đang được điều trị.

Tại hiện trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đã khảo sát khu vực xảy ra vụ tai nạn, nghe các đơn vị chức năng báo cáo diễn biến vụ việc, công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như việc xử lý hiện trường.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các lực lượng liên quan khẩn trương hoàn tất công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; đồng thời thăm hỏi các nạn nhân và gia đình người bị nạn, bảo đảm kịp thời, chu đáo.

Đến thăm các hành khách bị thương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân yên tâm điều trị, sớm ổn định tinh thần và phục hồi sức khỏe; đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc đối với các gia đình có người tử vong, mong các gia đình sớm vượt qua mất mát, đau thương.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ để các gia đình khắc phục khó khăn trước mắt.

Chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn, bà Nguyễn Thị Kim Trang (trú tại tỉnh Khánh Hòa) cho biết khi sự việc xảy ra, bà bất ngờ nghe một tiếng động lớn, sau đó ngọn lửa nhanh chóng bùng lên ở khu vực phía trước, gần cửa lên xuống của xe. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bà cố giữ bình tĩnh, ôm theo cháu nhỏ tìm cách thoát ra ngoài. Khi đến cửa xe, hai bà cháu được tài xế hỗ trợ đưa xuống an toàn trước khi ngọn lửa lan rộng.

Là một trong những hành khách may mắn thoát nạn, chị Nguyễn Thị Uyên Thư (tỉnh Khánh Hòa) cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang ngủ thì bất ngờ bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ban đầu, chị nghĩ xe vừa xảy ra va chạm mạnh. Khi mở mắt, chị thấy cửa chính của xe đã được mở, liền bỏ lại toàn bộ hành lý tìm đường thoát nạn.

Hậu quả vụ việc đã khiến 7 hành khách tử vong, 5 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện và khoảng hơn 10 hành khách đang được chăm sóc, ổn định tinh thần tại trụ sở Công an xã Hưng Thịnh.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 2 giờ 30 phút ngày 21/7, xe ôtô khách biển số 50E-44702, loại 24 giường nằm do Trần Thanh Hải (41 tuổi, thường trú Ninh Hải, Khánh Hòa) điều khiển hướng Lâm Đồng đi Thành phố Hồ Chí Minh khi tới km 1839 trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp Hưng Thịnh, xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai) xe khách đã phát cháy. Lúc này trên xe có nhiều hành khách. Do ngọn lửa cháy quá nhanh khiến nhiều hành khách không kịp thoát nạn./.

Cháy xe khách lúc rạng sáng làm 7 người tử vong tại Đồng Nai Sáng 21/7, lãnh đạo xã Hưng Thịnh, thành phố Đồng Nai xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1 qua địa bàn khiến 7 người tử vong.