Xuất hiện vùng áp thấp khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở khu vực phía Đông của Philippines có một vùng áp thấp, vị trí áp thấp lúc chiều 21/7 ở vào khoảng 13 độ vĩ Bắc-135 độ kinh Đông, cách Philippines khoảng 1.200km về phía Đông.

Dự báo khoảng ngày 23/7, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và khoảng ngày 24-25/7 có khả năng mạnh lên thành bão (xác suất khoảng 70%),

Dự báo, bão có khả năng di chuyển vào khu vực Đông Bắc của Bắc Biển Đông vào ngày 25-26/7 với xác suất khoảng 60-70%.

Ngoài ra, khoảng ngày 23-25/7, khu vực Bắc Bộ khả năng xuất hiện đợt mưa diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa to trên 250mm, trọng tâm là các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Các tỉnh nêu trên cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Hiện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đang theo dõi sát diễn biến của vùng áp thấp và đợt mưa sắp tới ở miền Bắc./.

Thời tiết ngày 3/7: Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rất to Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có nguy cơ xảy ra mưa to đến rất to; thời tiết diễn biến phức tạp với nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm.

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