Huế: Kịp thời khống chế vụ cháy rừng trồng keo tại xã Chân Mây-Lăng Cô

Ngày 21/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng kịp thời khống chế một vụ cháy rừng tại xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây nhận được tin báo xảy ra cháy rừng trồng keo tại khoảnh 4, tiểu khu 196, thuộc thôn Phú Hải, xã Chân Mây-Lăng Cô, thành phố Huế.

Ngay sau khi nhận thông tin, đơn vị đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp chữa cháy.

Đến 17 giờ, ngày 21/7, đám cháy được các lực lượng khống chế hoàn toàn.

Theo thống kê sơ bộ, vụ cháy làm thiệt hại khoảng 2ha rừng trồng keo do các hộ dân quản lý. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 19-20/7 trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xuất hiện nhiều đám cháy rừng tại xã A Lưới 4 và phường Phú Bài. Các đám cháy này đều được các lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt./.

Huế kịp thời khống chế nhiều đám cháy rừng liên tiếp Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã nhanh chóng kiểm soát hai đám cháy rừng và các điểm cháy nhỏ, hạn chế thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc ngày 20/7.