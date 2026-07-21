Ấm lòng những “cây đại thụ” giữ vững biên cương vùng cao Đà Nẵng

Dưới chân dãy Trường Sơn hùng vĩ, mỗi khi nhắc đến già làng, Nghệ nhân Ưu tú Clau BhLao và thầy giáo, già làng Bhriu Pố, đồng bào ở thôn Vòong, xã biên giới Hùng Sơn và thôn Arớh, xã Tây Giang (thành phố Đà Nẵng), ai cũng dành cho hai "cây đại thụ" này niềm tin yêu và kính trọng bởi những đóng góp trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, hành trình bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nỗ lực vượt khó mang con chữ đến cho con em nơi biên viễn cũng như trong nỗ lực đa dạng sinh kế, bảo vệ rừng đầu nguồn, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới hôm nay.

Nghệ nhân Ưu tú của đồng bào

Trong ngôi nhà vững chãi, được xây dựng theo kết cấu nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu, nơi trang trọng nhất của ngôi nhà là bàn thờ và ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, già làng, Nghệ nhân Ưu tú Clau BhLao phấn khởi cho biết, cuộc sống của gia đình ông và của đồng bào các dân tộc ở xã biên giới Hùng Sơn không ngừng đổi thay từng ngày, trẻ em trong độ tuổi được đến trường, người ốm đau được chăm sóc chu đáo.

Trước đây, do còn tập tục lạc hậu, đồng bào thường quen với cuộc sống du canh, du cư, đốt rừng làm rẫy. Đến nay, những điều này ở Hùng Sơn chỉ còn trong ký ức của người già, thay vào đó là những khu tái định cư, khu giãn dân ra vùng biên giới với đầy đủ các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện sinh hoạt và sản xuất, đường giao thông, trường học, trạm y tế, công trình nước sạch và các mô hình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Chia sẻ với đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đến thăm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, già làng Clâu BhLao cho biết năm 2022, ông được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú vì đã tích cực tham gia bảo tồn, phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đặc biệt là giữ gìn và truyền bá tri thức dân gian và nghệ thuật điêu khắc gỗ truyền thống của đồng bào dân tộc Cơ Tu cho các thế hệ con cháu.

Già làng Clâu BhLao kể, cách đây tròn 40 năm, để xóa bỏ việc đi bộ do giao thông chậm phát triển, sau khi đề xuất và được chính quyền sở tại đồng ý, ông đã tự mình dành nhiều ngày trong rừng để tìm ra tuyến đường ngắn nhất từ Khu 7 đến xã Tr’Hy trước đây (sau sáp nhập thành xã Hùng Sơn), nhờ đó làm giảm thời gian bà con xuống xã từ 4 ngày xuống còn chưa đầy một ngày đi bộ. Từ cơ sở này, xã Tr’Hy (cũ) đã cử lực lượng tại chỗ dưới sự chỉ huy của già làng Clâu Bh’Lao để phát tuyến, cắm mốc cho việc xây dựng tuyến đường.

Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn Nguyễn An chia sẻ, đến nay sau 40 năm, đồng bào Cơ Tu ở xã Hùng Sơn vẫn quen gọi tuyến đường từ Khu 7 xuyên rừng về đến xã Hùng Sơn là đường Clâu BhLao. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của địa phương với bên ngoài.

Là nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng thiên tai nên cùng với việc chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, chính quyền xã không ngừng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào.

Hoạt động vui chơi, giải trí được tổ chức tại chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” ở xã biên giới Hùng Sơn, Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

Với những nỗ lực này, đến nay đồng bào xã Hùng Sơn, nhất là gia đình chính sách không còn ở nhà tạm, nhà dột nát. Sinh kế bền vững cho đồng bào không ngừng được cải thiện, toàn xã không còn gia đình chính sách nào phải ở trong nhà tạm.

Đối với già làng Clâu BhLao cũng như các gia đình chính sách, ngoài sự chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Đảng bộ, chính quyền địa phương, già làng Clâu BhLao còn là chỗ dựa, là người trực tiếp tuyên truyền, đưa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhất là trong nỗ lực đa dạng sinh kế, bảo vệ rừng, giảm nghèo bền vững đến với đồng bào.

Tấm bằng Cử nhân đầu tiên của bản

Đón tiếp đoàn công tác của lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và xã Tây Giang đến thăm, tặng quà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, chúc mừng ngôi nhà mới xây dựng khang trang sau trận hỏa hoạn, già làng Bhriu Pố ở thôn Arớh, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng xúc động kể: "Gần 50 năm trước, năm 1977, Bhriu Pố trở thành người Cơ Tu đầu tiên có bằng Cử nhân sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên và được điều động về quê hương công tác để đem cái chữ đến cho con em đồng bào ở vùng sâu, vùng xa. Sau gần 10 năm công tác, năm 1984, Bhriu Pố được kết nạp vào Đảng. Sau đó Bhriu Pố được bầu làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã".

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang Arất Blúi cho biết, trong quá trình công tác ở vùng biên cương, điều Bhriu Pố trăn trở và quan tâm nhiều nhất là làm sao cho đồng bào của mình thoát khỏi nghèo khổ, định canh, định cư, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa và vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương mình.

Cách đây khoảng 20 năm, trong một chuyến công tác về với đồng bào, Bhriu Pố phát hiện và trở thành người đầu tiên trồng cây ba kích tím, một loại thảo dược quý thành cây hàng hóa chủ lực của địa phương, nguồn thu nhập ổn định cho đồng bào.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tây Giang Arất Blúi, sau nhiều năm được già làng Bhriu Pố trồng thử nghiệm, đến nay cây ba kích tím không chỉ đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho gia đình già làng mà còn trở thành một trong những loại thảo dược chủ lực, được xã Tây Giang vận động và hỗ trợ cây giống, vật tư, kỹ thuật để đồng bào dân tộc Cơ Tu tại địa phương trồng rộng rãi dưới tán lá rừng, đem lại nguồn thu nhập cao và ổn định cho bà con nơi biên cương.

Mô hình trồng ba kích dưới tán rừng tại xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Khoa Chương/TTXVN)

​Hiện nay, xã Tây Giang đã ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm ba kích tím và các loại cây dược liệu khác với nhiều đơn vị trong và ngoài thành phố để tiêu thụ hết sản phẩm thảo dược của địa phương.

Nói về trách nhiệm của già làng với cộng đồng trong cuộc sống, già làng Bhriu Pố chia sẻ, mình nay đã cao tuổi, song được bà con tín nhiệm bầu làm già làng nên mình thấy trách nhiệm của mình với cộng đồng còn nhiều.

Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng và chính quyền luôn dành cho đồng bào, nhất là những gia đình có công, gia đình thương bệnh binh, gia đình có thân nhân là liệt sỹ sự quan tâm đặc biệt. Nhờ vậy, đến nay cuộc sống của những hộ gia đình thuộc diện chính sách đều ngang bằng và cao hơn mức sống chung của cộng đồng.

Đường phố ở xã biên giới miền núi Tây Giang, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

“Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tất cả các thôn trong xã đã có đường ô tô, có hệ thống cung cấp nước sạch và lưới điện quốc gia phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Trong những ngày lễ, Tết bà con đều nhận được quà tặng, lời thăm hỏi và chúc mừng. Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng biên giới xã Tây Giang nói chung và ở thôn Arớh nói riêng không bao giờ quên ơn Đảng, Nhà nước”, già làng Bhriu Pố cho biết.

Tri ân đồng bào ở vùng biên cương

Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách ở các xã vùng biên giới nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh nhấn mạnh, các gia đình thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công là tài sản lớn của đất nước.

Trong thành quả chung về sự phát triển của đất nước hôm nay có đóng góp rất lớn của đồng bào, nhất là của các gia đình thương bệnh binh, liệt sỹ, gia đình có công với nước. Thành phố Đà Nẵng mãi mãi ghi nhớ công lao và tri ân các đối tượng này.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh tặng quà cho gia đình ông Bling Ría ở thôn Abanh 1, xã Hùng Sơn. Ảnh: (Đoàn Hữu Trung/TTXVN)

Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, thành phố Đà Nẵng có nhiều ưu đãi trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải thiện sinh kế, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh để đồng bào có điều kiện giảm nghèo bền vững, không ngừng cải thiện đời sống.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và cuộc vận động xóa nhà ở tạm đã từng bước làm thay đổi một cách căn bản đời sống kinh tế-xã hội, rút ngắn dần khoảng cách giữa đồng bằng và miền núi.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thành phố Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhóm giải pháp đồng bộ, quyết liệt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương trong việc hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế-xã hội, hỗ trợ vốn, vật tư, kỹ thuật để phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, giảm nghèo bền vững đa chiều cho đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Đối với các gia đình chính sách, gia đình có công và đồng bào các dân tộc thiểu số ở miền núi và vùng biên giới, ngoài việc thăm hỏi, động viên và tặng quà là việc làm thường xuyên nhân các ngày kỷ niệm, thành phố Đà Nẵng sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để bà con không ngừng được cải thiện chất lượng đời sống vật chất và tinh thần ngay trên quê hương mình./.

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