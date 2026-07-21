Xung đột tại Trung Đông: Mỹ tiếp tục ban hành cảnh báo an ninh đối với công dân

Ngày 21/7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh thứ hai trong vòng 3 ngày trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông leo thang, khuyến cáo công dân nước này tăng cường thận trọng.

Thông báo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ: “Do căng thẳng gia tăng tại Trung Đông, tình hình an ninh vẫn phức tạp và có nguy cơ leo thang ngoài dự kiến. Công dân Mỹ hiện có mặt tại Trung Đông cần thận trọng, nâng cao cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với khả năng các chuyến bay bị hủy, không phận tạm thời đóng cửa và hoạt động đi lại bị gián đoạn.”

Thông báo cho biết thêm các cơ sở ngoại giao của Mỹ, kể cả những cơ sở nằm ngoài Trung Đông, đã trở thành mục tiêu tấn công.

Phía Mỹ cho rằng Iran và các nhóm ủng hộ nước này có thể nhắm vào những lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến Mỹ và công dân Mỹ trên toàn thế giới.

Cảnh báo được đưa ra sau một loạt vụ việc gần đây gây thương vong cho quân đội Mỹ tại khu vực. Hai quân nhân Mỹ thiệt mạng và một người vẫn mất tích sau khi Iran tấn công một căn cứ không quân ở Jordan hôm 17/7.

Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), một binh sĩ Mỹ thiệt mạng và một người khác bị thương vào ngày hôm sau trong một chiến dịch ở miền Bắc Iraq, khi một vật liệu chưa phát nổ từ thiết bị bay không người lái của Iran phát nổ.

Ngày 20/7, Lầu Năm Góc thông báo số quân nhân Mỹ thương vong do các cuộc tấn công của Iran đã tăng lên gần 100 người trong 2 tuần qua kể từ khi chiến sự bùng phát trở lại. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải trả giá “gấp nhiều lần” cho mỗi binh sỹ Mỹ thiệt mạng.

Đêm 20/7 (giờ địa phương), quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành đợt không kích mới nhằm vào Iran, đánh dấu đêm thứ 10 liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo.

Phía Mỹ cho biết chiến dịch này “nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự mà Iran sử dụng để tấn công tàu thương mại” tại eo biển Hormuz.

Về phần mình, Iran duy trì các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào các cứ điểm của Mỹ tại Vùng Vịnh.

Bahrain cho biết Bộ Nội vụ nước này đã kích hoạt còi báo động trong lúc đánh chặn các cuộc tấn công của Iran, đồng thời kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn gần nhất.

Trong khi đó, Jordan thông báo đánh chặn 5 thiết bị bay không người lái của Iran, sau đó là 3 tên lửa, trong hai đợt tấn công không gây thương vong hoặc thiệt hại.

IRGC xác nhận thực hiện đợt tấn công đầu tiên, tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào một “khu phức hợp đồn trú của lực lượng khủng bố Mỹ tại khu vực Rukban.”

Trước đó, quân đội Iran cho biết đã tấn công các mục tiêu của Mỹ tại Kuwait và Bahrain, trong đó có các hệ thống phòng không, cơ sở radar và tòa nhà hành chính.

Trong tuyên bố do hãng thông tấn nhà nước IRNA đăng tải, IRGC cảnh báo “những làn sóng tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.”

Hôm 20/7, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố xung đột đã trở thành “một cuộc chiến tranh toàn diện."

Các cuộc giao tranh diễn ra song song với nỗ lực đàm phán. Tờ The Jerusalem Post của Israel cùng ngày 21/7 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Iran đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ, nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, và đề xuất này đã được các nước trung gian gồm Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan chuyển tới phía Mỹ.

Các bên trung gian cũng đang thảo luận một số phương án bổ sung, trong đó có việc thiết lập một "hành lang trung lập" giữa vùng biển do Oman và Iran kiểm soát để bảo đảm tàu thương mại có thể lưu thông an toàn qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết Mỹ mong muốn một lệnh ngừng bắn có thời hạn dài hơn, đồng thời yêu cầu hai bên đạt được những thỏa thuận bước đầu về bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực.

Một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump được cho là đã bác bỏ đề xuất của Iran, cho rằng kế hoạch này "phi lý" và chưa đáp ứng các yêu cầu của Washington./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran đề xuất ngừng bắn 10 ngày với Mỹ Iran đã chủ động đề xuất lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ, nhằm tạo điều kiện giải quyết căng thẳng liên quan đến eo biển Hormuz, trong bối cảnh các cuộc không kích của Washington tiếp diễn.