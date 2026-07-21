Xung đột tại Trung Đông: IEA cảnh báo lo ngại gia tăng về nguồn cung năng lượng

Ngày 21/7, Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo giao tranh tái diễn tại Trung Đông đang làm gia tăng lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng, dù thị trường hiện vẫn còn một số yếu tố giúp hạn chế tác động.

Theo ông Birol, tình trạng leo thang xung đột ảnh hưởng đến eo biển Hormuz và cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực cũng khiến triển vọng thị trường thêm bất định, song ông cũng chỉ ra một số yếu tố đang hỗ trợ thị trường dầu thô như lượng xuất khẩu gia tăng từ một số quốc gia, cùng việc dầu mỏ của Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) được phân bổ ra thị trường qua các tuyến đường thay thế.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Qatar thông báo nối lại hoạt động hàng hải đối với tất cả các loại tàu thuyền tại một số vùng biển được chỉ định, trải dài gần 7 hải lý, tương đương 13 km.

Theo thông báo của bộ, hoạt động hàng hải được nối lại tại khu vực từ thành phố Lusail, bao gồm các cảng, khu neo đậu và cơ sở hàng hải, đến cảng Hamad ở phía Đông; cũng như từ khu vực Umm Heesh đến Doha Salwa ở phía Tây. Quyết định này ngay lập tức có hiệu lực.

Bộ Giao thông Qatar yêu cầu các đơn vị vận hành tàu tuân thủ quy định và hướng dẫn hiện hành, đồng thời bảo đảm trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn và an ninh cần thiết trước và trong hành trình.

Trước đó, ngày 12/7, Qatar đã tạm đình chỉ hoạt động hàng hải và các hoạt động trên biển nhằm bảo đảm an toàn công cộng. Biện pháp này áp dụng với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ các tàu hoạt động theo các công ước hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh giao tranh Mỹ-Iran tiếp diễn, Bộ Điện lực, Nước và Năng lượng tái tạo Kuwait cho biết một số nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển đã bị tấn công tối 20/7, gây hỏa hoạn tại nhiều địa điểm. Đây là ngày thứ tư liên tiếp các cơ sở hạ tầng loại này tại Kuwait bị tấn công.

Bộ không công bố số lượng và vị trí các cơ sở bị ảnh hưởng, đồng thời chưa ghi nhận thương vong. Theo giới chức Kuwait, các cuộc tấn công gần đây đã nhằm vào một số cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước này, trong đó có các cơ sở dầu mỏ, nhà máy điện và cơ sở khử mặn nước biển.

Để phòng ngừa rủi ro, nhà chức trách đã tạm ngừng hoạt động một số tổ máy phát điện nhằm bảo vệ thiết bị và duy trì sự ổn định của hệ thống cung cấp điện, nước, đồng thời triển khai công tác đánh giá thiệt hại, sửa chữa và khôi phục các cơ sở. Giới chức Kuwait cũng kêu gọi người dân giảm tiêu thụ năng lượng để duy trì nguồn điện liên tục trong bối cảnh lưới điện bị tấn công.

Trong tuần qua, Mỹ đã tiến hành nhiều đợt không kích nhằm vào các tỉnh miền Nam Iran, với lý do nhằm làm suy giảm khả năng ảnh hưởng của Tehran đối với hoạt động hàng hải thương mại tại eo biển Hormuz.

Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào cơ sở và tài sản của Mỹ tại một số nước Vùng Vịnh như Bahrain, Kuwait và Jordan./.

IEA cảnh báo rủi ro đối với kinh tế toàn cầu nếu eo biển Hormuz tiếp tục tê liệt Giám đốc điều hành IEA cho rằng nếu eo biển Hormuz tiếp tục bị đóng cửa, kinh tế toàn cầu, bao gồm các nền kinh tế trong khu vực, các nước đang phát triển và châu Á, có thể lại gặp khó khăn.

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