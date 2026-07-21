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Israel thúc đẩy tái thiết các cộng đồng biên giới giáp với Liban

Chính phủ Israel bắt đầu khởi động chiến dịch vận động người dân trở lại sinh sống tại các cộng đồng dọc biên giới giáp với Liban, một phần trong chương trình đầu tư trị giá khoảng 6 tỷ USD.

Đức Trung
Binh sỹ Liban được triển khai tại khu vực gần biên giới với Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Binh sỹ Liban được triển khai tại khu vực gần biên giới với Israel. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel ngày 21/7 bắt đầu khởi động chiến dịch vận động người dân trở lại sinh sống tại các cộng đồng dọc biên giới giáp với Liban, đánh dấu bước đi mới trong kế hoạch tái thiết miền Bắc sau nhiều năm giao tranh với lực lượng Hezbollah.

Chiến dịch là một phần trong chương trình đầu tư trị giá khoảng 18 tỷ shekel (khoảng 6 tỷ USD) dành cho các địa phương nằm trong phạm vi 9km tính từ biên giới Liban.

Chương trình tập trung xây dựng các khu dân cư mới, cải thiện hạ tầng giao thông, y tế, việc làm và dịch vụ công nhằm thu hút người dân quay lại sinh sống tại 28 cộng đồng tiền tuyến.

Tại làng Shtula, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột, Chính phủ Israel sẽ xây dựng 15 căn nhà lắp ghép có phòng trú ẩn kiên cố để cho các gia đình thuê thử nghiệm.

Giới chức địa phương đặt mục tiêu tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba dân số của ngôi làng trong những năm tới, coi đây là một phần trong nỗ lực khôi phục khu vực biên giới.

Theo chính quyền địa phương, hiện chỉ khoảng 60% trong số gần 300 cư dân của Shtula trước xung đột đã trở về. Hơn 2 năm giao tranh khiến khoảng 64% công trình trong làng bị hư hại, song khoảng 80% số công trình này đã được sửa chữa trong năm qua. Bên cạnh đó, 12 gia đình mới cũng đã chuyển đến sinh sống tại địa phương.

Mặc dù lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hezbollah giúp tình hình an ninh dọc biên giới hạ nhiệt, nhiều người dân vẫn lo ngại nguy cơ xung đột tái diễn.

Giới chức địa phương cho biết vẫn còn những thách thức về an ninh cũng như điều kiện sinh hoạt, khi nhiều dịch vụ thiết yếu và cơ sở hạ tầng chưa được khôi phục hoàn toàn.

Sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, Hezbollah bắt đầu tiến hành các đợt phóng rocket và thiết bị bay không người lái nhằm vào miền Bắc Israel, buộc khoảng 60.000 người dân tại 32 cộng đồng biên giới phải sơ tán.

Dù giao tranh đã giảm đáng kể sau thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng Sáu vừa qua, Israel vẫn duy trì hiện diện quân sự tại khu vực an ninh ở miền Nam Liban và khẳng định đây là biện pháp cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa quân sự.

Ngày 21/7, quân đội Liban cho biết lực lượng Israel đã nổ súng gần vị trí phía Liban triển khai binh sỹ ở "vùng thử nghiệm," khu vực mà Israel cam kết rút quân toàn bộ theo thỏa thuận giữa 2 bên do Mỹ hậu thuẫn./.

(TTXVN/Vietnam+)
#lực lượng Hezbollah #tái thiết #biên giới Israel Liban
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