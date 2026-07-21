UAE phê duyệt dự án khí đốt ngoài khơi trị giá 6,2 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) vừa phê duyệt dự án khai thác khí đốt ngoài khơi trị giá 6,2 tỷ USD, trong bối cảnh nhu cầu khí đốt tự nhiên toàn cầu tiếp tục gia tăng bất chấp những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông.

Trong thông báo được chuyên trang kinh tế Vùng Vịnh AGBI trích dẫn, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi cho biết dự án “Umm Shaif Gas Cap” được triển khai với sự tham gia của các đối tác gồm TotalEnergies của Pháp, Eni của Italy (I-ta-li-a) và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC). Gói đầu tư bao gồm ba hợp đồng thiết kế, mua sắm và xây dựng trị giá khoảng 5,1 tỷ USD, được trao cho các liên danh gồm các nhà thầu của UAE và quốc tế.

Bên cạnh đó, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi Drilling sẽ đảm nhận việc khoan 14 giếng trong thời gian khoảng 18 tháng bằng ba giàn khoan hiện có, với tổng giá trị hợp đồng 365 triệu USD.

Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất hiện sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ bảy thế giới. Khi đi vào khai thác từ năm 2030, dự án Umm Shaif Gas Cap dự kiến bổ sung hơn 600 triệu feet khối khí tiêu chuẩn mỗi ngày, bao gồm khí tự nhiên và các chất lỏng đi kèm, tương đương khoảng 10% nhu cầu tiêu thụ khí đốt hiện nay của UAE.

Tổng Giám đốc tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi Sultan Ahmed Al Jaber cho biết tập đoàn đang đẩy nhanh chiến lược phát triển chuỗi giá trị khí đốt nhằm khai thác hiệu quả hơn nguồn tài nguyên trong nước, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trên thị trường quốc tế trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu tiếp tục tăng.

Quyết định đầu tư mới tiếp nối kế hoạch được tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi công bố trong tháng này về việc thành lập nền tảng tiếp thị và kinh doanh LNG toàn cầu, hướng tới mục tiêu cung ứng thương mại 47 triệu tấn LNG/năm vào năm 2035.

Trước đó, tập đoàn cũng thông báo sẽ ký các hợp đồng có tổng giá trị 200 tỷ dirham (khoảng 55 tỷ USD) trong hai năm tới, nhằm mở rộng hoạt động từ khâu thăm dò, khai thác dầu khí đến chế biến, lọc hóa dầu và phân phối sản phẩm.

Song song với việc phát triển các mỏ khí, tập đoàn Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi đang đẩy nhanh xây dựng hệ thống đường ống nhằm tăng gấp đôi công suất xuất khẩu dầu mà không phải đi qua eo biển Hormuz.

Trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp diễn, động thái này được đánh giá sẽ góp phần củng cố an ninh năng lượng của UAE, đa dạng hóa các tuyến xuất khẩu và giảm rủi ro gián đoạn nguồn cung từ một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới./.

Căng thẳng Trung Đông đẩy giá khí đốt châu Á lên mức cao nhất kể từ tháng Ba Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay hiện đã chạm mốc khoảng 20,2 USD/triệu BTU (đơn vị nhiệt Anh), sau khi tăng mạnh khoảng 10% trong tuần qua.