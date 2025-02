Long An: Phong tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Ngày 13/2, tại huyện Đức Hòa, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An trang trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 3 bà mẹ.

Đại diện Sở Nội vụ Long An đã công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Phước, có chồng và 1 con là liệt sỹ; truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trương Thị Dòn, có chồng và 1 con là liệt sỹ và mẹ Đỗ Thị Dấu có 2 con là liệt sỹ.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa bày tỏ tình cảm, sự tri ân sâu sắc tới Mẹ Việt Nam Anh hùng - người đã có những hi sinh, đóng góp to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ông bày tỏ mong muốn các mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân sẽ luôn phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết; góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng thời đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục chăm lo nhiều hơn nữa cho gia đình chính sách, đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa,” dành sự quan tâm đặc biệt đối với các mẹ và thân nhân của các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đến nay, tỉnh Long An đã có 5.380 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng;" trong đó, có 60 mẹ còn sống. Riêng, huyện Đức Hòa có 1.032 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh này, trong đó có 5 mẹ còn sống và đang được các đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời./.

