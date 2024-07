Nhiều hoạt động tri ân Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Tây Ninh

Dâng hoa tại nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2024), tối 27/7, tại Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đồng chí là lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông” do Bộ công an và Đài truyền hình Việt Nam (VTV8) phối hợp tổ chức.

Chương trình thể hiện các ca khúc cách mạng, phản ánh tinh thần chiến đấu quật cường của quân và dân ta, đan xen với các phóng sự về lịch sử và quá trình hoạt động của Lực lượng An ninh miền Nam gắn với từng giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thượng tướng Lương Tam Quang,Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an gióng 3 hồi chuông chiêu tập anh linh các Anh hùng liệt sỹ, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 -Tân Biên. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Cùng ngày, Đoàn công tác do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sỹ.

Cụ thể, tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82-Tân Biên, trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc; tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; dâng hương, dâng hoa, thắp hương trên phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam - nơi yên nghỉ của gần 600 liệt sỹ Công an Nhân dân.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (bên phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc (bên trái) thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Ánh tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài bảo vệ an ninh Tổ quốc, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bia chiến thắng; Nhà Bảo tàng Công an Nhân dân; Tượng đài đồng chí Phạm Hùng và Tượng đài An ninh vũ trang; trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hai tại Phường 4, thành phố Tây Ninh và Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Ánh tại xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh./.

Các địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân Thương binh, Liệt sỹ Nhân ngày Thương binh, Liệt sỹ 27/7, nhiều hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các thương bệnh binh, người có công, gia đình có công đã diễn ra tại nhiều địa phương.