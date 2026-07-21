Quốc lộ 19 liên tiếp hư hỏng sau nâng cấp, Gia Lai nhiều lần kiến nghị khắc phục

Chỉ sau thời gian ngắn đưa vào khai thác, nhiều đoạn trên Quốc lộ 19 qua tỉnh Gia Lai đã xuất hiện tình trạng hư hỏng cục bộ, gây bức xúc cho người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Mặc dù chính quyền địa phương và ngành chức năng nhiều lần kiến nghị, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương sửa chữa, song đến nay nhiều tồn tại vẫn chưa được xử lý triệt để.

Theo ghi nhận của phóng viên, trên các đoạn Quốc lộ 19 đi qua xã Đak Đoa và xã Mang Yang, đặc biệt tại khu vực trung tâm các xã, mặt đường xuất hiện dày đặc ổ gà, ổ voi, nhiều vị trí bong tróc lớp bê tông nhựa, trồi lún tạo thành các gờ nổi gây mất êm thuận.

Có những đoạn chỉ dài khoảng 20 m nhưng xuất hiện tới hơn chục ổ gà lớn nhỏ. Nhiều hố sâu có đường kính từ 30 đến 40 cm, sâu 10-15 cm khiến các phương tiện phải liên tục giảm tốc hoặc đánh lái để tránh. Đối với người điều khiển xe máy, nhất là vào ban đêm hoặc khi trời mưa, những điểm hư hỏng này trở thành mối nguy hiểm thường trực.

Chị Trần Thị Phương, người dân ở xã Mang Yang bức xúc chia sẻ, con đường mới hoàn thành người dân chưa kịp vui mừng thì nay lại lo vì những ổ gà mọc chi chít giữa đường. Ban ngày thì còn né được chứ ban đêm người đi xe máy rất ngại khi đi qua đoạn đường này. Rất mong chính quyền địa phương nhanh chóng sửa chữa cho người dân được đi lại êm thuận.

Không chỉ mặt đường xuống cấp, hệ thống thoát nước dọc tuyến cũng bộc lộ nhiều bất cập. Nhiều vị trí thiếu tấm đan mương, rãnh thoát nước bị hư hỏng, chưa được sửa chữa kịp thời. Khi mưa lớn, nước đọng trên mặt đường khả năng xuất hiện thêm các ổ gà vừa làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông, vừa ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình.

Ổ gà lớn có đường kính từ 30-40cm sâu từ 10-15cm, tạo thành các hố sâu, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. (Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN)

Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân các xã Đak Đoa và Mang Yang đã có văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai và Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng), đề nghị khẩn trương kiểm tra, sửa chữa các vị trí hư hỏng, đồng thời triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông như đặt biển cảnh báo, vá sửa tạm thời, vệ sinh mặt đường và khơi thông hệ thống thoát nước.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở đã liên tục ban hành nhiều văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 khẩn trương khắc phục các hư hỏng theo đúng hồ sơ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tuy nhiên, việc triển khai của chủ đầu tư vẫn chậm, nhiều nội dung mang tính đối phó, chưa xử lý dứt điểm.

Qua kiểm tra thực tế, nhiều vị trí sau khi vá sửa tiếp tục bong tróc chỉ sau thời gian ngắn. Đặc biệt tại các gói thầu XL-02, XL-03, XL-04A, XL-06 và XL-07, các điểm vá mặt đường không bảo đảm kỹ thuật, cao thấp không đồng đều, gây mất êm thuận và nhanh chóng tái xuất hiện ổ gà.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng chỉ ra nhiều bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến đường này vẫn chưa được khắc phục. Nút giao vòng xuyến Km9+800 trên tuyến tránh An Khê và nút giao Km0+080 trên tuyến tránh Pleiku gây nhiều khó khăn cho xe đầu kéo, xe container và phương tiện tải trọng lớn khi lưu thông.

Hệ thống đèn tín hiệu tại các nút giao Km132+200 và Km153+650 cùng một số biển báo tốc độ qua khu vực trường học cũng được đánh giá còn bất hợp lý, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tại Gia Lai hiện có 2 dự án nâng cấp Quốc lộ 19 do Ban Quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư gồm Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 19 đoạn Km90-Km108, với tổng chiều dài hơn 161 km.

Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có 3 trong tổng số 9 gói thầu, dài khoảng 55 km, được bàn giao đưa vào quản lý khai thác. Còn 6 gói thầu còn lại với chiều dài hơn 106 km, vẫn chưa đủ điều kiện tiếp nhận do còn nhiều tồn tại về chất lượng công trình.

Theo Sở Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là mặt đường nhiều đoạn tiếp tục hư hỏng, hệ thống thu, thoát nước chưa hoàn thiện, một số kiến nghị của người dân về tình trạng nứt nhà trong quá trình thi công và các phản ánh của cử tri vẫn chưa được chủ đầu tư giải quyết dứt điểm.

Những tồn tại trên Quốc lộ 19 đã nhiều lần được cử tri phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri, được đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh kiến nghị tại các kỳ họp và trở thành vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Anh Thái cho rằng, trước áp lực từ thực tiễn và yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông trong mùa mưa lũ, Sở đã kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, bảo trì đối với các đoạn tuyến chưa bàn giao; tập trung nhân lực, thiết bị để sửa chữa triệt để các hạng mục hư hỏng từ mặt đường, hệ thống thoát nước đến các công trình bảo đảm an toàn giao thông; đồng thời, chủ đầu tư cần sớm giải quyết dứt điểm các kiến nghị của địa phương, hoàn thiện phương án tổ chức giao thông để đủ điều kiện nghiệm thu, bàn giao công trình theo quy định.

Quốc lộ 19 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nguyên với các tỉnh duyên hải miền Trung. Dự án nâng cấp tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 3.650 tỷ đồng, hoàn thành vào cuối năm 2024 và đưa vào khai thác từ đầu năm 2025.

Tuy nhiên, việc nhiều hạng mục liên tiếp xuống cấp ngay trong thời gian bảo hành không chỉ ảnh hưởng đến việc khai thác tuyến đường mà còn đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn cho người dân trên tuyến giao thông chiến lược này./.

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