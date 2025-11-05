Quốc lộ 1A qua Quảng Trị hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Sau nhiều ngày mưa lớn, đoạn Quốc lộ 1A từ phường Nam Đông Hà đến xã Nam Hải Lăng (tỉnh Quảng Trị) xuất hiện nhiều điểm hư hỏng, mặt đường nứt lún, tạo gờ cao, nhiều vị trí hình thành “ổ gà,” “ổ voi,” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Dọc tuyến Quốc lộ 1A những ngày qua đã xuất hiện hàng chục vị trí hư hỏng. Đặc biệt, đoạn qua xã Nam Hải Lăng có nhiều điểm mặt đường bong tróc, sụt lún sâu, đọng nước sau mưa.

Tại nút đèn tín hiệu giao thông Hải Sơn, mặt đường bị hư hỏng nghiêm trọng với các hố sâu dài khoảng 3m, rộng gần 1m, sâu 20-30cm. Phương tiện lưu thông qua khu vực này phải giảm tốc độ, né tránh, tiềm ẩn nguy cơ va chạm, tai nạn, nhất là trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn hạn chế.

Cơ quan chức năng đã đặt cọc tiêu, nón báo hiệu để cảnh báo người tham gia giao thông, song tình trạng xuống cấp kéo dài vẫn gây khó khăn và mất an toàn trên tuyến huyết mạch Bắc-Nam này.

Tương tự, đoạn Quốc lộ 1A qua xã Hải Lăng cũng xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường nứt lún, tạo thành các hố trũng kéo dài, khiến ôtô, xe tải phải liên tục tránh né.

Trong điều kiện thời tiết mưa ẩm, mặt đường trơn trượt, nguy cơ tai nạn càng cao, đặc biệt đối với xe máy và các phương tiện lưu thông ban đêm.

Trong khi đó, đoạn qua xã Triệu Phong xuất hiện nhiều điểm lún sâu, biến dạng, tạo thành các vũng nước lớn. Tình trạng này không chỉ cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ cao cho người điều khiển phương tiện, nhất là xe máy. Khi đi qua đoạn ngập nước, người dân khó nhận biết độ sâu và vị trí lún, dễ mất lái, trượt ngã hoặc hư hỏng phương tiện.

Cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, căng dây cảnh báo để hướng dẫn các phương tiện tránh khu vực nguy hiểm. Mặt đường đoạn Quốc lộ 1A qua phường Quảng Trị nhiều vị trí cũng bị biến dạng, bong tróc, cơ quan chức năng phải dựng hàng rào cảnh báo nguy hiểm.

Ông Nguyễn Hữu Phước, người dân xã Nam Hải Lăng, cho biết mỗi lần đi qua ngã tư Hải Sơn, ông luôn lo sợ vì mặt đường có nhiều “ổ gà,” “ổ voi,” nhiều vũng nước lớn, lượng xe cộ đông nên rất dễ mất lái và xảy ra tai nạn. Những ngày qua đã có trường hợp người và phương tiện trượt ngã, song rất may chưa xảy ra sự cố nghiêm trọng.

Trước thực trạng nhiều đoạn hư hỏng, tiềm ẩn nguy hiểm trên tuyến Quốc lộ 1A qua Quảng Trị, người dân đề nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, khắc phục dứt điểm để bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ trọng điểm này./.

