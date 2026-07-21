Lào triệt phá thành công ổ nhóm lừa trực tuyến quy mô lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, Lực lượng Đặc nhiệm chuyên xử lý vấn đề lừa đảo trực tuyến thuộc Bộ Công an Lào phối hợp với lực lượng Cảnh sát Cơ động vừa tiến hành triệt phá ổ nhóm chuyên cung cấp dịch vụ trang web cờ bạc trực tuyến và nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông tại một tòa nhà cho thuê ở khu vực bản Dongphosy, quận Hatxaiphong, thủ đô Vientiane, bắt giữ hơn 500 đối tượng.

Trong đợt truy quét này, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 589 đối tượng gồm cả công dân Lào và người nước ngoài, trong đó có 309 đối tượng là nữ.

Cùng với đó, cơ quan chức năng của Lào cũng đã thu giữ nhiều tang vật gồm 1.517 máy tính để bàn, 4.045 máy tính xách tay và 5.245 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra mở rộng.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ nhằm truy bắt các đối tượng cầm đầu cùng các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Bộ Công an Lào cho biết việc các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an Lào thời gian qua liên tục triệt phá thành công các nhóm tội phạm mạng có tổ chức cũng là nhờ có sự phối hợp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân đã cung cấp những thông tin có giá trị.

Bộ Công an Lào cũng đồng thời khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các mạng xã hội, tránh để trở thành nạn nhân của các nhóm lừa đảo trực tuyến và dừng ngay mọi hình thức tham gia cờ bạc, đặc biệt là cờ bạc qua mạng.

Khi phát hiện các cá nhân, tổ chức hay địa điểm có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua trang Fanpage chính thức, Fanpage Cục Cảnh sát Kinh tế hoặc gọi tới đường dây nóng 1533, hoạt động 24/24./.

Trung Quốc dẫn độ nghi phạm chủ chốt trong đường dây lừa đảo từ Campuchia Nghi phạm Lưu Nhẫn là thành viên chủ chốt của mạng lưới cờ bạc và lừa đảo xuyên biên giới do Trần Chí cầm đầu, cùng với những đối tượng khác thành lập Tập đoàn Kim Bối ở Campuchia vào năm 2016.