Sập đường hầm tại Ấn Độ: Đưa nhiều thi thể ra khỏi hiện trường

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, cảnh sát huyện Namchi cho biết lực lượng chức năng đã đưa được 10 thi thể ra khỏi đường hầm thủy điện bị sập tại khu vực Samardung, thuộc Dự án thủy điện Teesta giai đoạn VI ở bang Sikkim, Đông Bắc Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra khi 25 cán bộ và công nhân đang làm việc bên trong đường hầm. Nhà chức trách cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng do công tác tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được tiến hành.

Tập đoàn thủy điện quốc gia Ấn Độ (NHPC), đơn vị triển khai dự án, cho biết sự cố được cho là liên quan đến một túi khí methane trong các tầng đá bất ngờ thoát ra, gây nổ và tạo ra lượng lớn khói cùng khí độc trong đường hầm.

Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết khu vực cửa hầm đã bị đất đá vùi lấp sau một vụ sạt lở. Khí độc khiến một số nhân viên cứu hộ bị chóng mặt, thậm chí bất tỉnh khi tìm cách tiếp cận các nạn nhân.

Các lực lượng tham gia cứu hộ gồm Cơ quan Quản lý thảm họa bang Sikkim, cảnh sát, lực lượng ứng phó thảm họa cấp bang và quốc gia, cứu hỏa cùng nhiều đơn vị chuyên trách.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với Thủ hiến Sikkim Prem Singh Tamang, yêu cầu huy động mọi nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác cứu nạn và các gia đình bị ảnh hưởng.

Dự án thủy điện Teesta giai đoạn VI có công suất thiết kế 500MW, gồm 4 tổ máy, mỗi tổ có công suất 125MW. Đây là một trong những dự án thủy điện lớn đang được NHPC xây dựng trên sông Teesta tại bang Sikkim, Ấn Độ./.

Ấn Độ: Sập đường hầm tại dự án thủy điện khiến 9 người thiệt mạng Vụ sập tại công đường hầm cho dự án thủy điện nhà nước trên sông Teesta khiến 9 người thiệt mạng và 15 người khác bị mắc kẹt, được cho là có thể liên quan đến một vụ nổ.

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