Hàng nghìn cổ động viên Argentina đội mưa đón á quân World Cup 2026

Một phần đội tuyển Argentina cùng ban huấn luyện đã trở về Buenos Aires tối 20/7 (giờ địa phương), khép lại hành trình tại World Cup 2026 với ngôi á quân.



Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, dù không thể bảo vệ chức vô địch, nhưng đội bóng của HLV Lionel Scaloni vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người hâm mộ. Hàng nghìn cổ động viên đã tập trung dọc tuyến đường từ sân bay quốc tế Ezeiza về trung tâm huấn luyện của Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) ở ngoại ô phía Nam Buenos Aires để gửi lời cảm ơn tới các cầu thủ.



Chuyến bay mang số hiệu ARG1971 hạ cánh lúc 18h20 (giờ địa phương), đưa 16 cầu thủ cùng ban huấn luyện trở về quê nhà. Tuy nhiên, đội trưởng Lionel Messi không có mặt trên chuyến bay này.

Theo truyền thông Argentina, tiền đạo 39 tuổi cùng một số đồng đội, trong đó có Rodrigo De Paul, sẽ di chuyển thẳng từ Mỹ đến các điểm đến khác để nghỉ ngơi hoặc hội quân cùng câu lạc bộ. Messi được cho là sẽ trở về thành phố quê hương Rosario trong những ngày tới.



Ngoài Messi, HLV Lionel Scaloni cũng được cho là ban đầu không có kế hoạch trở về cùng đội, song cuối cùng vẫn có mặt trên chuyến bay. Trên xe buýt diễu hành, vị chiến lược gia này gây xúc động khi bất ngờ cất tiếng hát hướng về phía người hâm mộ.



Có mặt trên chuyến bay trở về còn có thủ môn Emiliano “Dibu” Martínez, Nicolas Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Lisandro Martínez và Gonzalo Montiel.

Các cầu thủ nhanh chóng lên xe buýt về đại bản doanh của AFA giữa sự reo hò, vẫy cờ của người hâm mộ bất chấp thời tiết mưa lạnh.



Lionel Messi chia tay World Cup 2026 trong tiếc nuối khi anh không thể hoàn thành giấc mơ đưa đội nhà lần thứ 2 liên tiếp vô địch bóng đá thế giới. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trên mạng xã hội, Messi chia sẻ: "Nỗi đau là rất lớn và sẽ mất nhiều thời gian để chữa lành vết thương này."

Trong khi đó, tiền đạo Lautaro Martínez khẳng định toàn đội đã chiến đấu hết mình để lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup nhưng không thể bảo vệ thành công ngôi vương.

Bất chấp kết quả không như mong đợi, nhiều người hâm mộ cho rằng tập thể của HLV Scaloni vẫn mang đến niềm tự hào và tinh thần đoàn kết cho đất nước, xứng đáng nhận được sự tri ân như những người hùng khi trở về từ World Cup 2026./.

Lionel Messi bật khóc, Argentina lỡ hẹn bảo vệ ngôi vương World Cup Argentina khép lại hành trình tại World Cup 2026 bằng thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha sau 120 phút ở trận chung kết diễn ra rạng sáng 20/7, qua đó không thể bảo vệ chức vô địch.