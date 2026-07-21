Sau 1 tháng tập luyện, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng bước vào giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Championship 2026 với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.

Tại ASEAN Cup 2026, "các chiến binh Sao vàng" nằm ở bảng A cùng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste.

Thầy trò huấn luyện viên sẽ bắt đầu hành trình bằng màn chạm trán đội tuyển Timor Leste trên sân vận động Chonburi (Thái Lan) vào lúc 20g30 ngày 24/7.

Sau trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại Hà Nội và có 7 ngày để chuẩn bị cho màn đón tiếp đội tuyển Singapore trên sân vận động Mỹ Đình. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20g ngày 31/8.

Tiếp đó, "các chiến binh Sao vàng" sẽ hành quân đến Borgo để đối đầu Indonesia trên sân vận động Pakansari vào lúc 20g30 ngày 3/8.

Đến ngày 7/8, đội tuyển Việt Nam sẽ khép lại hành trình ở vòng bảng bằng trận đấu với Campuchia trên sân nhà Mỹ Đình vào lúc 20g ngày 7/8.

Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026.

Để chuẩn bị cho trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại địa điểm thi đấu, ổn định nơi lưu trú và sẵn sàng bước vào những ngày chuẩn bị cuối cùng.

Theo lịch hoạt động, chiều 21/7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại Chonburi, đồng thời là dịp để ban huấn luyện tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước cuộc đối đầu với Timor Leste.

Chạy đà thuận lợi

Trước đó, đội tuyển Việt Nam đã trải qua 1 tháng tập luyện, trong đó có chuyến tập huấn quan trọng hơn 10 ngày tại Incheon (Hàn Quốc).

Ở chuyến tập huấn này, đội tuyển thi đấu ba trận đấu tập với các đội bóng có trình độ tăng dần, gồm Siheung FC (K-League 3), Yongin FC (K-League 2) và Gangwon FC (K-League 1).

Đoàn quân của ông Kim Sang-sik khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng đậm 6-0 trước Siheung FC, nhờ các bàn thắng của Việt Cường, Hai Long (cú đúp), Đỗ Hoàng Hên (cú đúp) và Đình Bắc.

Ở trận đấu thứ 2, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua bài kiểm tra thứ 2 trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc khi đánh bại Yongin FC 2-1 ở công của Nguyễn Hai Long và Nguyễn Xuân Son.

Đội tuyển Việt Nam khép lại chuyến tập huấn với kết quả toàn thắng khi đánh bại đội bóng đang chơi ở K-League 1 là Gangwon FC 2-1.

Ở trận đấu này, dù phải gặp đối thủ mạnh và bị dẫn trước song các học trò của ông Kim Sang-sik vẫn tự tin thi đấu để ngược dòng thành công với các bàn thắng của Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Gia Hưng.

Sau chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, tuyển Việt Nam tiếp tục bước vào trận đấu giao hữu với đội tuyển Myanmar trên sân vận động Thái Nguyên. Trận đấu này chính là tổng duyệt quan trọng để ban huấn luyện đánh giá quá trình chuẩn bị của toàn đội, hoàn thiện đội hình và điểm rơi phong độ trước thềm ASEAN Championship 2026.

Tại Thái Nguyên, đội tuyển Việt Nam thi đấu ổn định và không quá khó khăn để giành chiến thắng đậm 4-0 trước Myanmar. Nguyễn Xuân Son, Phạm Xuân Mạnh, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Đình Bắc là những người đã ghi bàn cho Việt Nam.

Việc các chân sút trên hàng công đều ghi bàn mang đến tín hiệu tích cực với đội tuyển Việt Nam trước thềm chiến dịch AFF Cup 2026.

Thể thức ASEAN Cup 2026

Vòng bảng có 10 đội tuyển tham dự, chia thành 2 bảng đấu. Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor Leste, trong khi bảng B có Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Lào và Philippines.

Tại vòng bảng, mỗi đội chơi tổng cộng 4 trận (2 trận sân nhà và 2 trận sân khách), trong giai đoạn từ ngày 24/7 đến 8/8. Sau khi vòng bảng khép lại, hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Các cặp bán kết và chung kết đều diễn ra theo thể thức loại trực tiếp 2 lượt.

Ở vòng bảng, các đội phân hạng dựa trên số điểm. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm, tiêu chí được ưu tiên xét đến là thành tích đối đầu (số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng tính trong các trận đối đầu trực tiếp giữa những đội bằng điểm được xét).

Trong trường hợp tiêu chí phụ đầu tiên chưa đủ để phân hạng, chỉ số phụ tiếp theo là hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong toàn bộ bảng đấu.

HLV Kim Sang-sik nói gì sau chiến thắng đậm của đội tuyển Việt Nam? HLV Kim Sang-sik hài lòng với những gì mà các cầu thủ đã thể hiện ở trận thắng đậm Myanmar 4-0, đồng thời khẳng định đội tuyển sẽ tiếp tục chuẩn bị tốt nhất cho ASEAN Cup 2026.