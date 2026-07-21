Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến lược quân sự thiên tài của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2027) của Việt Nam, Tạp chí Quốc phòng của Lào vừa đăng bài xã luận khẳng định “Chiến dịch Điện Biên Phủ là đỉnh cao của chiến lược quân sự, là bài học lịch sử đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.”

Bài viết nhấn mạnh, trong lịch sử quân sự thế giới Thế kỷ 20, “Chiến dịch Điện Biên Phủ” năm 1954 không chỉ là chiến thắng vĩ đại làm sụp đổ hoàn toàn hệ thống chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của các đế quốc phương Tây, mà còn được ghi danh là “đỉnh cao chiến lược quân sự” của Quân đội nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chiến thắng ấy không đơn thuần xuất phát từ lòng quả cảm của người chiến sĩ hay vũ khí trang bị vượt trội, mà là thành quả của sự kết hợp thiên tài giữa lý luận quân sự Marx-Lenin với trí tuệ bản địa và tinh thần yêu nước quật cường, là bài học còn nguyên giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời đại ngày nay.

Chiến thắng Điện Biên Phủ là đỉnh cao, là cuộc thử thách toàn diện, khốc liệt nhất trong sự nghiệp đấu tranh cứu nước của Quân đội nhân dân Việt Nam chống lại thực dân xâm lược và sự can thiệp, hỗ trợ của đế quốc thực dân kiểu mới.

Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ tuyên cáo về sự sụp đổ của thực dân ở Việt Nam cũng như Đông Dương, mà còn là chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trước đế quốc thực dân kiểu mới.

Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng đầu tiên của một dân tộc thuộc địa đánh bại chủ nghĩa thực dân kiểu cũ trên thế giới, dẫn đến sự thay đổi về hình thức xâm lược theo chủ nghĩa thực dân kiểu mới.

Bài đăng trên trang FB chính thức của Tạp chí Quốc phòng của Lào. (Ảnh: TTXVN phát)

Bài viết tiếp tục khẳng định Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến lược quân sự thiên tài, trong đó sự chuyển hướng chiến lược và sự quyết tâm là điểm then chốt. Điểm mấu chốt khiến Chiến dịch Điện Biên Phủ trở thành đỉnh cao nghệ thuật quân sự chính là quyết định chuyển đổi phương châm tác chiến đầy kiên quyết từ “Đánh nhanh, giải quyết nhanh” sang “Đánh chắc, tiến chắc” dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đây là sự thay đổi chiến lược hoàn toàn phù hợp với thực tiễn chiến trường, bởi tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ của Pháp lúc bấy giờ được xem là “pháo đài thép” vững chắc chưa từng có và sở hữu hỏa lực áp đảo.

Bài viết cũng cho rằng, bên cạnh đó, Đại đoàn kết Liên minh chiến đấu Lào - Việt Nam cũng là yếu tố quyết định thắng lợi. Chiến thắng Điện Biên Phủ không thể tách rời khỏi sự phối hợp chiến lược giữa quân đội và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam. Để giảm bớt áp lực và ngăn chặn không cho Pháp tiếp viện quân hỗ trợ mặt trận Điện Biên Phủ, Quân đội giải phóng nhân dân Lào (thời điểm đó) đã phối hợp với Quân tình nguyện Việt Nam mở các chiến dịch giải phóng tại khu vực Bắc Lào, Trung Lào và Nam Lào, như Chiến dịch Sầm Nưa, Chiến dịch Thakhek-Siphandone.

Việc tiến công tiêu diệt lực lượng địch trên chiến trường Lào không chỉ làm cho tuyến phòng thủ của Pháp bị chia cắt và phân tán, mà còn giúp bảo vệ tuyến đường vận tải và tạo thuận lợi cho chiến dịch quyết định ở Điện Biên Phủ tiến tới thắng lợi hoàn toàn.

Về bài học lịch sử đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới, bài viết cho rằng từ “đỉnh cao chiến lược quân sự” trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, có thể rút ra bài học giá trị về lý luận và thực tiễn để vận dụng vào sự nghiệp bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Bài học thứ nhất là phải kiên định và chuyển đổi đường lối chiến tranh nhân dân phù hợp với thời đại mới. Bảo vệ Tổ quốc không phải là nhiệm vụ riêng của quân đội, mà còn là sự nghiệp của toàn dân. Phải xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Xây dựng “thế trận lòng dân” sâu rộng trong nhân dân.

Bài học thứ hai là phát triển nghệ thuật quân sự và khoa học quân sự hiện đại. Phải tăng cường nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ lịch sử kết hợp với chuyển đổi số và công nghệ quân sự hiện nay. Xây dựng chiến thuật có thể đánh thắng kẻ thù có vũ khí hiện đại hơn bằng việc phát huy thế mạnh địa hình, sự kiên cường và tổ chức chặt chẽ.

Bài học thứ ba là xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Yếu tố con người là yếu tố quyết định. Tương tự như các chiến sỹ Điện Biên Phủ năm xưa, sỹ quan và chiến sỹ quân đội ngày nay phải có lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với đất nước và với nhân dân; có ý thức tổ chức kỷ luật cao và tinh thông về nghệ thuật quân sự.

Bài học thứ tư là tăng cường tình đoàn kết Liên minh chiến đấu và đối ngoại quốc phòng. Tiếp tục tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Lào-Việt Nam, đặc biệt là hợp tác về quốc phòng-an ninh, để làm lực lượng chiến lược trong bảo vệ hòa bình và ổn định của hai dân tộc.

Bài viết kết luận Chiến dịch Điện Biên Phủ là mốc son chói lọi khẳng định tính đúng đắn của đường lối chính trị - quân sự và chiến lược lãnh đạo-chỉ huy chiến đấu tài tình.

Bài học lịch sử từ Chiến dịch Điện Biên Phủ sẽ mãi là kim chỉ nam soi đường, là nguồn cổ vũ to lớn để Quân đội nhân dân hai nước Lào-Việt Nam tiến lên phía trước, củng cố lực lượng vững mạnh, hiện đại và sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, mãi bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ ở mỗi nước./.

Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ: Kể lại lịch sử bằng ngôn ngữ thời đại Việc thu hút thế hệ trẻ, nâng cao trải nghiệm tham quan và truyền tải những câu chuyện lịch sử bằng các hình thức sinh động, hấp dẫn hơn đang trở thành xu hướng chung của nhiều bảo tàng hiện đại.