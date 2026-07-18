Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ dự loạt hội nghị cấp cao ASEAN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tới Manila, Philippines, từ ngày 19-23/7 để tham dự Hội nghị Sau Hội nghị Bộ trưởng ASEAN (PMC), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Cấp cao Đông Á (EAS) và Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF).

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại Philippines, ông Rubio cũng sẽ gặp gỡ các quan chức chính phủ cấp cao từ các quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến thăm của Ngoại trưởng Rubio nhằm thúc đẩy ưu tiên rõ ràng của Washington: đó là một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, mang lại an toàn, an ninh và thịnh vượng cho khu vực cũng như cho người dân Mỹ.

Bên cạnh đó, ông Rubio sẽ tận dụng chuyến đi để thể hiện những kết quả cụ thể của quan hệ đối tác Mỹ-ASEAN và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện giữa Mỹ và Philippines.

Theo tờ Philstar Global, trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2026, Philippines sẽ đăng cai Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 59 (AMM-59) cùng các hoạt động cấp cao khác tại Manila từ ngày 19-24/7 và được khép lại bằng lễ kỷ niệm 50 năm ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) của ASEAN.

Trong thời gian này, ASEAN sẽ tổ chức các hội nghị sau Hội nghị Bộ trưởng với các đối tác đối thoại vào ngày 22/7, bao gồm Mỹ, Canada, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand, Anh và Liên minh châu Âu (EU).

Bên cạnh đó, trên cương vị Chủ tịch ASEAN, Philippines sẽ tổ chức các cuộc gặp 3 bên với Brazil, Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ./.

Mỹ và ASEAN lần đầu tiên tổ chức hội nghị cấp bộ trưởng về AI Các bên cũng trao đổi việc tăng cường hợp tác Mỹ-ASEAN trong nghiên cứu, phát triển và triển khai AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới cho tổng dân số chung 1 tỷ người của hai bên.