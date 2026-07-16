Indonesia tái khởi động lò phản ứng hạt nhân sau gần 14 năm

Indonesia đã chính thức đưa lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu TRIGA 2000 hoạt động trở lại sau gần 14 năm ngừng vận hành, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển khoa học hạt nhân và chuẩn bị cho mục tiêu phát triển điện hạt nhân trong những thập niên tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) ngày 16/7 cho biết lò phản ứng TRIGA 2000, công suất 1MW, đặt tại thành phố Bandung, đã được đưa vào hoạt động trở lại sau quá trình nâng cấp toàn diện.

Lò phản ứng này được đưa vào vận hành từ năm 1965 dưới thời Tổng thống đầu tiên của Indonesia, Sukarno, nhưng phải dừng hoạt động từ tháng 9/2011.

BRIN cho biết giấy phép vận hành mới của lò phản ứng có hiệu lực đến tháng 7/2027.

Quá trình hiện đại hóa đã nâng cấp hệ thống làm mát, thông gió, kết cấu lò phản ứng và nhiều hạng mục kỹ thuật khác, qua đó tăng cường mức độ an toàn và độ tin cậy trong vận hành.

Theo BRIN, việc tái khởi động TRIGA 2000 sẽ góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học hạt nhân, mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao năng lực của Indonesia trong ứng dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Lò phản ứng TRIGA 2000 hiện phục vụ nhiều hoạt động nghiên cứu, gồm kỹ thuật hạt nhân, sản xuất đồng vị phóng xạ, phát triển dược phẩm phóng xạ và phân tích kích hoạt neutron - phương pháp xác định thành phần hóa học của vật liệu với độ chính xác cao.

Mặc dù chưa có nhà máy điện hạt nhân thương mại, Indonesia đã xây dựng được nền tảng đáng kể trong lĩnh vực hạt nhân với hệ thống các lò phản ứng nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia và mạng lưới ứng dụng y học hạt nhân.

Theo quy hoạch phát triển năng lượng quốc gia, Indonesia đặt mục tiêu đưa vào vận hành các nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với tổng công suất khoảng 500 MW vào đầu thập niên 2030, nâng lên 7-8 GW trong thập niên 2040 và đạt 35-37 GW vào những năm 2060 nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng và đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng./.

Pháp tạm dừng một số lò phản ứng hạt nhân do nắng nóng kéo dài Tập đoàn năng lượng nhà nước Pháp cho biết biện pháp này nhằm tuân thủ các quy định bảo vệ môi trường, tránh xả nước có nhiệt độ quá cao ra các con sông vốn đang ấm lên do thời tiết cực đoan.