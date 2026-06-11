Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc từ những giọt máu nghĩa tình

Có người từng là bệnh nhân được truyền máu, có người nhiều năm âm thầm đi hiến máu mà không nhận được sự ủng hộ từ gia đình.

Từ những trải nghiệm khác nhau, họ lựa chọn gắn bó với hoạt động hiến máu tình nguyện như một cách sẻ chia với cộng đồng.

Cùng với nhiều người hiến máu trên cả nước, họ đang góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn từ những việc làm bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Từ những lựa chọn bình dị

Gần 16 năm trước, anh Chu Anh Tú (Hải Phòng) đứng trước điểm hiến máu với không ít băn khoăn. Anh đi ngang rồi quay lại nhiều lần trước khi quyết định đăng ký tham gia.

"Tôi đi qua địa điểm tổ chức hiến máu rồi lại vòng lại, cứ đi quanh đó mấy vòng rồi mới quyết tâm vào đăng ký. Lúc đó tôi nghĩ: mình còn trẻ, còn sức khỏe, nếu bây giờ không thử thì sẽ không bao giờ biết," anh Tú nhớ lại.

Thời điểm đó, những câu hỏi như hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không vẫn khiến anh do dự. Nhưng chính trải nghiệm của một người từng được truyền máu đã thôi thúc anh đưa ra quyết định.

Nhiều năm trước, trong thời gian điều trị và phẫu thuật tại bệnh viện, anh chứng kiến không ít bệnh nhân phải chờ máu để điều trị. Bản thân từng là người nhận máu, anh hiểu rằng phía sau mỗi đơn vị máu là cơ hội sống của người bệnh.

Sau lần hiến máu đầu tiên, những lo lắng dần được xóa bỏ. Từ một người còn nhiều e ngại, anh trở thành người hiến máu thường xuyên. Đến nay, anh đã hơn 60 lần tham gia hiến máu.

Không chỉ miệt mài trong công tác nhân đạo, anh Chu Anh Tú còn là một Trưởng bộ phận tâm huyết tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toyota Boshoku Hải Phòng. Với hơn 20 năm cống hiến, anh là tác giả của hàng loạt sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp hơn 50 tỷ đồng.

Đặc biệt, giải pháp "Thay đổi phương pháp, giảm lãng phí nguyên vật liệu Silicone tại công đoạn tráng phủ và nguyên vật liệu chỉ tại công đoạn dệt" của anh không chỉ tối ưu hóa sản xuất mà còn giảm thiểu lượng rác thải nguy hại ra môi trường.

Những nỗ lực bền bỉ đó đã mang lại cho người kỹ sư xứ Cảng loạt danh hiệu cao quý: 3 lần nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh, cùng bằng khen "Công nhân lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam." Đặc biệt, anh Tú cũng là một trong 80 điển hình tiên tiến được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước Công nhân viên chức lao động lần thứ XI do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức.

Nếu anh Tú đến với hiến máu từ trải nghiệm của người từng nhận máu thì hành trình của chị Lại Thị Kim Thu, cán bộ Công ty Điện lực Lào Cai, lại bắt đầu từ một lần tình cờ khi còn là sinh viên.

Năm 2003, trong lần đầu tham gia hiến máu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Nguyên, chị không tránh khỏi cảm giác lo lắng. Chưa từng nhìn thấy quy trình lấy máu trước đó, chị phải bước ra ngoài để trấn tĩnh bản thân. Nhưng chính tại hành lang ấy, khi bắt gặp những ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn đầy hy vọng của các bệnh nhân đang chờ máu, suy nghĩ của cô nữ sinh đã thay đổi hoàn toàn.

"Dòng máu đang chảy ra từ cánh tay mình không phải là một sự mất mát, mà là sự sống của một con người đang chờ được tái sinh," chị chia sẻ.

Chị Thu nhận ra lượng máu mình hiến đi có thể giúp một người nào đó tiếp tục điều trị. Trải nghiệm ấy trở thành dấu mốc khiến chị gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện suốt hơn 20 năm qua.Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, chị còn vận động đồng nghiệp và tham gia tổ chức các chương trình hiến máu tại đơn vị công tác.

Theo chị, điều quý giá nhất nhận lại không phải là những giấy khen hay danh hiệu mà là cảm giác được góp phần giúp đỡ những người đang cần hỗ trợ. Năm 2026, chị là đại diện tỉnh Lào Cai tham dự lễ tôn vinh 100 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

Điểm chung của anh Chu Anh Tú và chị Lại Thị Kim Thu là hành trình hiến máu đều bắt đầu từ những trải nghiệm rất đời thường. Từ một lần được nhận máu, từ một khoảnh khắc bắt gặp những bệnh nhân đang chờ máu, họ đã lựa chọn gắn bó với hoạt động này trong nhiều năm.

Lan tỏa nghĩa cử từ cộng đồng

Đại biểu dự Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2026. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Là cán bộ Trạm Y tế phường Phú Bài (thành phố Huế), anh Nguyễn Quang Lược đã có 68 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Trong hành trình ấy, điều anh nhớ nhất không phải số lần tham gia mà là những thời điểm nguồn máu trở nên khan hiếm.

Cuối năm 2025, khi nhiều khu vực tại Huế bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, anh vẫn tìm cách đến Trung tâm Huyết học-Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế để hiến tiểu cầu. Trước đó, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, anh cũng nhiều lần tham gia hiến máu khi nhu cầu điều trị vẫn hiện hữu.

Theo anh, càng trong hoàn cảnh khó khăn, việc tham gia hiến máu càng có ý nghĩa bởi người bệnh không thể trì hoãn việc điều trị để chờ điều kiện thuận lợi hơn.

Nghĩ về những người đang ở ranh giới sinh tử, anh Lược nhắn nhủ: Bạn không đơn độc bởi luôn có những tình nguyện viên sẵn sàng đồng hành. Mỗi giọt máu được hiến tặng đều mang theo hy vọng và người bệnh xứng đáng có cơ hội để viết tiếp ước mơ của mình. Bằng sự chân thành, anh mong muốn những bệnh nhân hãy giữ vững tinh thần, kiên trì điều trị và tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.

Tại Quảng Trị, anh Lê Văn Sỹ, kỹ thuật viên xét nghiệm của Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới, cũng có nhiều năm gắn bó với phong trào hiến máu tình nguyện.

Công việc hằng ngày khiến anh thường xuyên tiếp xúc với các trường hợp cấp cứu cần máu khẩn cấp. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là ca cấp cứu một sản phụ mắc hội chứng HELLP (hội chứng thiếu máu tan huyết, tăng men gan, giảm tiểu cầu ) là một biến chứng sản khoa có thể đe dọa đến tính mạng sản phụ.

Khi bệnh viện cần bổ sung tiểu cầu phục vụ điều trị, anh đã tham gia hiến ngay. Sau quá trình điều trị, người bệnh vượt qua giai đoạn nguy kịch và được trở về với gia đình.

Anh Sỹ chia sẻ: "Khi nhìn những bệnh nhi xanh xao do thiếu máu, những sản phụ trong khoảnh khắc sinh tử, mất máu cấp, tiểu cầu giảm sâu, là một người làm trong ngành y tế, trực tiếp tại bộ phận cung cấp máu, tôi không thể không chia sẻ những giọt máu của mình cho người bệnh."

Đến nay, anh Sỹ đã có 51 lần hiến máu và hiến tiểu cầu. Với anh, niềm vui lớn nhất của người làm nghề y là nhìn thấy người bệnh được cứu sống.

Anh Sỹ khẳng định: "Chỉ cần người bệnh cần, tôi luôn sẵn sàng hiến máu ở bất kỳ hoàn cảnh nào, dù nắng hay mưa, trưa hay tối. Cứu được người bệnh cần máu là niềm vui vô bờ bến đối với tôi. Nếu bạn có tâm hướng thiện, dù ở bất cứ nơi đâu bạn cũng có thể làm được điều tốt đẹp.

Nếu anh Lược và anh Sỹ trực tiếp tham gia hiến máu từ trách nhiệm của người làm trong ngành y thì chị Phạm Thị Minh (Thanh Hóa) lại góp phần lan tỏa phong trào bằng việc kết nối cộng đồng.

Hơn 10 năm trước, chị nhiều lần đi hiến máu mà không dám nói với chồng vì lo ngại bị ngăn cản. Khi đó, không ít người vẫn băn khoăn về việc hiến máu có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không. Dù vậy, chị vẫn đều đặn tham gia mỗi khi có cơ hội. Theo thời gian, sự kiên trì ấy đã thay đổi suy nghĩ của người bạn đời. Từ chỗ phản đối, chồng chị trở thành người đồng hành trong các hoạt động hiến máu.

Từ một người hiến máu thường xuyên, chị Minh tiếp tục tham gia công tác vận động cộng đồng. Hiện chị là Trưởng nhóm Facebook Cộng đồng người hiến máu tỉnh Thanh Hóa với gần 3.000 thành viên. Trong nhiều năm tham gia kết nối người hiến máu, chị đã chứng kiến không ít cuộc gọi cầu cứu giữa đêm khuya hay những trường hợp cần máu khẩn cấp trong thời điểm thiên tai, dịch bệnh. Theo chị, điều đáng quý nhất là luôn có những người sẵn sàng có mặt khi người bệnh cần.

Với gần 70 lần hiến máu và hiến tiểu cầu, năm 2026 chị được lựa chọn là đại diện tỉnh Thanh Hóa tham dự Chương trình Tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc.

78 năm sau Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (11/6/1948-11/6/2026), tinh thần thi đua yêu nước vẫn được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Những người hiến máu tình nguyện có thể khác nhau về nghề nghiệp, độ tuổi hay hoàn cảnh, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng sẻ chia vì cộng đồng.

Từ những đơn vị máu được trao đi, nhiều người bệnh có thêm cơ hội điều trị, nhiều gia đình có thêm hy vọng. Những việc làm bình dị ấy cũng góp phần làm cho phong trào thi đua yêu nước trở nên gần gũi, thiết thực hơn trong cuộc sống hôm nay./.

Hiến máu tình nguyện - một cách “chủ động phòng bệnh” vì cộng đồng Không chỉ cứu sống người bệnh, việc hiến máu tình nguyện còn mang lại lợi ích sức khỏe cho chính người hiến, góp phần hình thành lối sống lành mạnh, trách nhiệm vì cộng đồng.

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