Kể chuyện văn hóa xứ Quảng bằng sân khấu thực cảnh tại Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng 2026

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng thông tin, vào tối 23/7, tại bãi biển Mỹ Khê, chương trình khai mạc Lễ hội tận hưởng Đà Nẵng sẽ chính thức giới thiệu chương trình nghệ thuật thực cảnh quy mô lớn.

Theo Ban tổ chức, đây là lần đầu tiên sân khấu thực cảnh quy mô lớn được xây dựng công phu ngay bên bờ biển Mỹ Khê Đà Nẵng, lấy vẻ đẹp tự nhiên của bãi biển làm phông nền trình diễn. Sự kiện hứa hẹn mang đến một trải nghiệm độc đáo cho công chúng và du khách.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, không gian nghệ thuật được dàn dựng qua lăng kính của những nghệ sĩ am hiểu văn hóa bản địa xứ Quảng cùng các chuyên gia sân khấu ngoài trời.

Chương trình chọn hình tượng cánh buồm vươn ra biển lớn làm trung tâm, biểu trưng cho hành trình lịch sử, kết nối giao thương và khát vọng vươn xa. Khán giả sẽ được dẫn dắt vào câu chuyện văn hóa lịch sử bằng ngôn ngữ âm nhạc, công nghệ ánh sáng và những chuyển động sân khấu tinh tế.

Theo Ban tổ chức, nguồn cảm hứng của chương trình khởi thủy từ hình ảnh một giọt nước nơi thượng nguồn sông Thu Bồn. Dòng nước trôi chảy đã dưỡng nuôi bao thế hệ con người xứ Quảng, khơi gợi những giá trị văn hóa và tâm linh. Người xem sẽ có cơ hội cảm thụ câu chuyện về các làng nghề truyền thống, những làng chài trăm năm hay điểm giao thương vang bóng một thời như Trung Phường, Điện Bàn, Hội An.

Bình minh kéo lưới, một trong những hoạt động thường nhật của người dân sinh sống ven biển thành phố Đà Nẵng. (Nguồn: Sở VHTTDL Đà Nẵng)

Từ một dòng sông lịch sử, giọt nước dần vươn ra biển lớn để quy tụ về một Thành phố Đà Nẵng năng động, sáng tạo và mang tinh thần hội nhập sâu sắc. Đó chính là hành trình chuyển động của một vùng đất anh linh, nơi các giá trị truyền thống tiếp tục được phát huy. Tất cả cùng hòa nhịp với cuộc sống hiện đại để tạo nên bản sắc văn hóa riêng biệt của Quảng Nam và Đà Nẵng.

Điểm nhấn khác biệt của chương trình là việc các nhà thiết kế đã sáng tạo biến thiên nhiên thành thành tố biểu đạt nghệ thuật chính. Không gian biển đêm bao la, bầu trời khoáng đãng cùng âm thanh sóng vỗ và cơn gió đại dương được hòa quyện hoàn hảo với hiệu ứng ánh sáng kỹ thuật. Sự kết hợp này mang kỳ vọng tạo ra một trải nghiệm duy biệt, giúp cảm xúc của mọi người được thăng hoa trọn vẹn tại thời điểm diễn ra sự kiện.

Đêm thực cảnh khai mạc sẽ mở đầu cho chuỗi hoạt động Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 kéo dài từ ngày 22/7 đến ngày 26/7/2026. Chuỗi sự kiện diễn ra sôi động với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí và ẩm thực tại Công viên Biển Đông cùng các bãi biển du lịch trên địa bàn Thành phố. Chương trình không chỉ kể câu chuyện vùng đất mà còn góp phần khẳng định vững chắc vị thế điểm đến lễ hội và sự kiện đáng nhớ của Đà Nẵng../.