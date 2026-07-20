Khu bảo tồn Bình Châu-Phước Bửu - vẻ đẹp của khu rừng nguyên sinh ven biển

Rời bãi biển Hồ Tràm, khi chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên con đường xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu, không gian dường như đổi khác.

Tiếng sóng biển dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho màu xanh nối tiếp của những cánh rừng họ Dầu, nơi những thân cây cao vút tạo thành mái vòm tự nhiên che phủ cả con đường.

Với diện tích hơn 10.500ha, trải dài trên địa bàn các xã Xuyên Mộc, Bình Châu và Hồ Tràm, Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu được xem là khu rừng tự nhiên họ Dầu ven biển duy nhất còn lại của Việt Nam.

Không chỉ là "lá phổi xanh" của vùng Đông Nam Bộ, nơi đây còn là điểm đến hấp dẫn dành cho những người yêu thiên nhiên, mong muốn tìm về sự bình yên sau những ngày bận rộn.

Bước chậm để cảm nhận nhịp sống của rừng

Không giống những khu du lịch sinh thái được đầu tư nhiều công trình nhân tạo, Bình Châu-Phước Bửu giữ chân du khách bằng vẻ đẹp nguyên sơ. Hành trình khám phá bắt đầu từ những tuyến đường xuyên rừng, nơi du khách có thể đi bộ hoặc di chuyển bằng xe qua những cánh rừng xanh mát.

Ánh nắng len qua từng tầng lá, tạo nên những mảng sáng tối đan xen trên mặt đường. Du khách có thể cảm nhận được mùi hương của lá cây và đất.

Du khách có thể cảm nhận được mùi hương của lá cây và đất. (Nguồn: Vietnam+)

Điều hấp dẫn của Bình Châu-Phước Bửu chính là cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên. Càng đi sâu vào trong rừng, du khách sẽ thấy những điều thú vị: từ những thân cây dầu cổ thụ, các dây leo quấn quanh gốc cây đến những khoảng rừng ngập nắng trải dài.

Ít có nơi nào ở Việt Nam mà chỉ trong một hành trình ngắn, du khách có thể cảm nhận sự chuyển tiếp rõ rệt giữa nhiều hệ sinh thái.

Rời những cánh rừng họ Dầu, con đường dẫn qua các đồi cát thấp trước khi mở ra khung cảnh biển Hồ Cốc và Hồ Tràm với làn nước trong xanh. Sự liền mạch giữa rừng, cồn cát và biển tạo nên nét đặc trưng riêng của Bình Châu-Phước Bửu, đồng thời hình thành môi trường sống cho nhiều loài động, thực vật.

Nếu các bãi biển Hồ Tràm hay Hồ Cốc hấp dẫn bởi vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng thì Bình Châu-Phước Bửu lại mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác. Đó là hành trình khám phá thiên nhiên bằng những bước chân chậm rãi, lắng nghe âm thanh của gió rừng, cảm nhận sự thay đổi của ánh sáng dưới tán cây và tận hưởng bầu không khí trong lành hiếm có.

Không cần những hoạt động náo nhiệt, khu bảo tồn vẫn đủ sức níu chân du khách bởi vẻ đẹp mộc mạc và sự bình yên. Mỗi mùa trong năm, khu rừng lại mang một sắc thái riêng.

Ngày nay, cùng với định hướng phát triển du lịch sinh thái của Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Châu-Phước Bửu đang dần trở thành điểm đến dành cho những người yêu khám phá và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thiên nhiên.

Bảo vệ nguyên vẹn

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu được xếp vào "Kiểu thực vật rừng kín, nửa rụng lá ẩm nhiệt đới" đa dạng về thành phần thực vật, gồm 750 loài thuộc 123 họ, trong đó có 732 loài đã được định danh, với nhiều loài quý hiếm như: cẩm lai Bà Rịa, gõ đỏ, gõ mật, giáng hương, bình linh nghệ, dầu cát... Nơi đây có ưu thế rừng cây họ dầu là nơi cư trú cho các loài sinh vật, đặc biệt là các loài quý hiếm đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Bình Châu-Phước Bửu đang dần trở thành điểm đến dành cho những người yêu khám phá và mong muốn tìm hiểu sâu hơn về thiên nhiên. (Nguồn: Vietnam+)

Để quản lý rừng Bình Châu-Phước Bửu bền vững, cùng với việc bảo vệ được nguyên vẹn toàn bộ diện tích đất có rừng hiện hữu, Thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định tiếp tục duy trì ổn định độ che phủ rừng đến năm 2030 từ 89,12% trở lên và phát huy tối đa chức năng của rừng đặc dụng.

Cùng với đó là nâng cao hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật lâm sinh để nâng cao chất lượng các trạng thái rừng nghèo, nghèo kiệt ở phân khu phục hồi sinh thái và dịch vụ hành chính, trong đó khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên 50,8ha.

Rừng Bình Châu-Phước Bửu cũng sẽ được đẩy mạnh công tác bảo tồn đa dạng sinh học, qua đó duy trì, bảo vệ và phát triển bền vững được 32 loài thực vật và 47 loài động vật rừng quý, hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và các loài quan trọng khác.

Bên cạnh việc bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế về môi trường, cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học và cơ sở hạ tầng của Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí; từ đó tạo nguồn thu cho khu bảo tồn đồng thời tạo thêm nguồn thu cho các hộ gia đình cung cấp các dịch vụ du lịch sinh thái, cải thiện sinh kế cho cộng đồng người dân địa phương.

Theo định hướng, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu-Phước Bửu sẽ phát triển ít nhất 5 tuyến và 38 điểm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí với tổng diện tích 3.890ha, tập trung ở các vị trí, khu vực: Vườn sưu tập gỗ cây rừng; Điểm du lịch sinh thái Hồ Cốc; Trung tâm Giáo dục truyền thông môi trường và du lịch sinh thái, Bàu Nhám, ngọn Hải Đăng, ngã tư Hồ Cốc, núi Hồ Linh, núi Đá Vách, núi Tầm Bồ, khu chữ C, bưng Chuồng Ngựa, các điểm du lịch sinh thái ven biển./.

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