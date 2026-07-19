Việt Nam giữ vị trí á quân thu hút du khách "xứ Kim Chi"

Lượng người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đã tăng trở lại trong tháng 5 sau 4 tháng liên tiếp sụt giảm, cho thấy nhu cầu du lịch quốc tế đang dần phục hồi bất chấp tác động của giá nhiên liệu và tỷ giá hối đoái ở mức cao. Trong đó, Việt Nam tiếp tục là điểm đến được lựa chọn nhiều thứ hai, chỉ sau Nhật Bản.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo số liệu do Tổ chức Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 19/7, cho thấy có 2,34 triệu công dân Hàn Quốc xuất cảnh với mục đích du lịch trong tháng 5/2026, tăng 2,4% so với tháng trước. Đây là lần đầu tiên lượng khách du lịch nước ngoài tăng trở lại kể từ đầu năm.

Trước đó, số người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài đạt mức kỷ lục 3,27 triệu lượt trong tháng 1, sau đó liên tục giảm xuống còn 2,77 triệu lượt trong tháng 2, 2,29 triệu lượt trong tháng 3 và 2,28 triệu lượt trong tháng 4 trước khi phục hồi trong tháng 5.

Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được người Hàn Quốc ưa chuộng nhất với khoảng 951.000 lượt khách trong tháng 5, chiếm 40,6% tổng lượng khách xuất cảnh.

Việt Nam đứng thứ hai với khoảng 278.000 lượt khách, tiếp theo là Mỹ với 100.000 lượt, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) với 79.000 lượt, Thái Lan 64.000 lượt, Philippines 61.000 lượt và Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) với 59.000 lượt.

Trong số các thị trường du lịch lớn, Nhật Bản là điểm đến duy nhất ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, gần 4,89 triệu lượt khách Hàn Quốc đã đến Nhật Bản, tương đương hơn một nửa tổng lượng khách của cả năm 2025.

Trong khi đó, lượng khách Hàn Quốc đến nhiều điểm đến phổ biến khác đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Thái Lan giảm 29,9%; Philippines giảm 28,3%; Mỹ giảm 23,1%; Hong Kong (Trung Quốc) giảm 20,1%; Đài Loan (Trung Quốc) giảm 13,2% và Việt Nam giảm 12,8%.

Xét theo độ tuổi, nhóm du khách trong độ tuổi 30 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 21,8% tổng số người Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài, tiếp đến là nhóm tuổi 40 là 18,7%, nhóm tuổi 50 chiếm 16,7% và nhóm từ 60 tuổi trở lên chiếm 16%.

Bên cạnh lượng khách phục hồi, mức chi tiêu du lịch của người Hàn Quốc cũng tăng nhẹ. Chi tiêu bình quân đạt 1.007 USD/người trong tháng 5, cao hơn mức 982 USD của tháng trước, đưa tổng chi tiêu cho các chuyến du lịch nước ngoài lên khoảng 2,36 tỷ USD.

Giới phân tích Hàn Quốc nhận định, mặc dù chi phí đi lại và biến động tỷ giá vẫn là những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định du lịch của người dân, nhưng nhu cầu du lịch quốc tế của người Hàn Quốc vẫn duy trì ở mức cao.

Với lợi thế về khoảng cách địa lý, chi phí hợp lý và hệ thống đường bay ngày càng được mở rộng, Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những điểm đến hàng đầu của du khách Hàn Quốc trong thời gian tới./.

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