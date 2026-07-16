Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm

Tại Họp báo thường kỳ quý II của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa diễn ra tại Hà Nội, lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đánh giá sau 6 tháng đầu năm, du lịch khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy tiêu dùng, dịch vụ, việc làm, sinh kế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Đặc biệt, ngành du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế - xã hội. Sáu tháng đầu năm 2026, lượng du khách quốc tế đến Việt Nam đạt 12,3 triệu lượt (tăng 15% so với cùng kỳ năm trước) và là mức cao nhất trong cùng kỳ nhiều năm, hoàn thành gần 50% mục tiêu đón 25 triệu khách quốc tế năm 2026.

Tổng lượng khách du lịch nội địa đạt 81 triệu lượt (tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2025), đạt 54% so với kế hoạch đón 150 triệu khách nội địa năm nay. Tổng thu từ khách du lịch đạt 569 nghìn tỷ đồng (tăng 9,8% so với cùng kỳ), đạt 50,5% so với kế hoạch tổng thu 1.125 nghìn tỷ đồng năm 2026.

Với kết quả này, trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch sẽ tập trung hoàn thiện Đề án “Xúc tiến, quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam ra nước ngoài giai đoạn 2026-2030;” Đề án “Phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe ở Việt Nam đến năm 2030;” Đề án “Phát triển du lịch gắn với sản xuất và tiêu dùng sản phẩm OCOP, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, tri thức bản địa các vùng nông thôn của Việt Nam;” triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát, sửa đổi Luật Du lịch năm 2017; điều chỉnh Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030; triển khai Đề án “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới” sau khi được Bộ Chính trị xem xét, thông qua.

Tái hiện làng nghề dệt vải truyền thống gắn với trang phục của đồng bào Mường trong hoạt động quảng bá dân tộc tại tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Vũ Hà/TTXVN)

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai nhấn mạnh hoạt động bảo đảm an toàn, an ninh cho khách du lịch phải luôn là một trong những yêu cầu trọng tâm, xuyên suốt trong công tác quản lý nhà nước về du lịch. Phó Cục trưởng cũng cho rằng đây không chỉ là nhiệm vụ của riêng ngành du lịch mà cần có sự phối hợp đồng bộ giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

Thời gian qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thường xuyên ban hành văn bản hướng dẫn, đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các điều kiện an toàn đối với hoạt động du lịch, đặc biệt trước các mùa cao điểm. Theo lãnh đạo ngành, giữa bối cảnh đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Cục sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí về an toàn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động du lịch.

“Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác cảnh báo, kết nối và chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan; phối hợp với các địa phương phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và đảm bảo tiêu chuẩn an toàn đối với các loại hình du lịch đường biển, đường thủy, góp phần nâng cao trải nghiệm và bảo đảm an toàn cho du khách,” Phó Cục trưởng khẳng định./.

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