Vĩnh Long: Khai thác tối đa lợi thế “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển”

Tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, với tỷ trọng đóng góp từ 6%-8% GRDP của tỉnh vào năm 2030.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã đón hơn 3,2 triệu lượt khách trong nước và quốc tế, đạt doanh thu hơn 3.000 tỷ đồng.

Trong năm 2025, Vĩnh Long đã đón khoảng 9,35 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,27 triệu lượt, tổng doanh thu du lịch ước đạt gần 8.000 tỷ đồng. Du lịch Vĩnh Long đã có sự tăng trưởng và từng bước hoàn thành mục tiêu trở thành ngành kinh tế đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long Dương Hoàng Sum cho biết, tỉnh sở hữu vị trí đặc biệt “ba mặt giáp sông, một mặt giáp biển,” với đường bờ biển dài hơn 130km và hội tụ đầy đủ các điều kiện tự nhiên, nhân văn từ miệt vườn, sông nước đến rừng ngập mặn, các di tích lịch sử.

Với những lợi thế đặc thù về vị trí chiến lược và tài nguyên văn hóa phong phú, tỉnh đang triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng bền vững của địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đang thực hiện phát triển du lịch theo chiến lược “Một cung đường-Ba điểm đến”, khai thác tối đa tiềm năng, liên kết chặt chẽ không gian.

Vĩnh Long hiện có 214 di tích được xếp hạng, 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và hàng trăm cơ sở lưu trú, du lịch được ưu tiên xây dựng hướng đến phát huy giá trị di sản gắn với văn hóa như văn hóa Dừa, văn hóa Gạch gốm đỏ, các khu lưu niệm và đền thờ danh nhân, du lịch sinh thái rừng ngập mặn, cù lao trên các dòng sông lớn như sông Tiền, sông Hậu, sông Cổ Chiên.

Tỉnh cũng đẩy mạnh các loại hình mới như kinh tế đêm, du lịch MICE (hội nghị, sự kiện), du lịch chăm sóc sức khỏe và du lịch giáo dục.

Vĩnh Long đang xúc tiến nghiên cứu hoàn thiện về cơ chế chính sách nhằm kịp thời ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm để thu hút nguồn vốn xã hội hóa; đẩy nhanh chuyển đổi số, phát triển du lịch thông minh và hệ sinh thái truyền thông số là giải pháp then chốt để quảng bá thương hiệu du lịch Vĩnh Long trên môi trường số.

Tỉnh dành nguồn kinh phí đầu tư tương xứng để cao chất lượng nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có kỹ năng ngoại ngữ và thái độ phục vụ văn minh. Vĩnh Long tăng cường hợp tác với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các đơn vị lữ hành quốc tế để kết nối tuyến điểm, thu hút khách quốc tế dọc theo sông Mekong.

Tỉnh ủy Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TU vào ngày 10/7/2026, xác định phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, du lịch tỉnh Vĩnh Long đón khoảng 10 triệu lượt khách, tổng thu đạt khoảng 12.000 tỷ đồng; hướng đến 2045 doanh thu du lịch đạt khoảng 20.000 tỷ đồng.

Để đạt được các mục tiêu trên, Vĩnh Long đã đề ra hệ thống các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, trong đó có việc ưu tiên đầu tư hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh ưu tiên hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, nhất là các tuyến giao thông trục chính kết nối đến các khu, điểm du lịch và hệ thống bến tàu, bến cảng nội địa, mời gọi đầu tư các tổ hợp nghỉ dưỡng, sinh thái quy mô lớn làm hạt nhân lan tỏa.

Ngành du lịch và các địa phương đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, lấy giá trị văn hóa địa phương dựa trên không gian sinh thái sông nước miệt vườn, biển và văn hóa làm nền tảng để phát triển, thu hút du khách trong và ngoài nước./.

Tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, đưa Vĩnh Long phát triển nhanh và bền vững Vĩnh Long tập trung thực hiện ba khâu đột phá chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hội nhập sâu rộng trong giai đoạn mới.

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